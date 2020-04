La honesta confesión de Camila Recabarren

View this post on Instagram

Quien se ha sentido así en esta cuarentena ?, quien a llorado sin parar, hasta ahogarse ? , quien se ha enfermado de la cuerpa por pena por la incertidumbre ???… quien a tocado fondo? Quien extraña demasiado algún amor o familiar, sentir que se te sale el corazón ? Quien empatiza con la gente que sabemos que el próximo mes estarán hasta el loli con las cuentas sin saber que hacer ??? Quien llora de rabia por los wns que gobiernan el país ??? …. yo uuufff lloro poco pero tuve unos días intensos , grises , ahora mi meta es avanzar y cranear la forma de ayudar pa los próximos meses y buscar mi estabilidad emocional , pa no bajar las defensas 🙏🏾 los estaré leyendo…. “Desahóguese” (esta foto se la envíe a mi amor un día de esos … ) amo a mi familia, Están bien Gracias a Dios tengo mi casita mis animales … pero no estare al 💯 hasta que todo esto pase, esto me refiero … Covid19 🦠 y la lucha que aún no acaba en nuestro país … porque no bajaremos los brazos hasta que la Dignidad se haga costumbre ctm #Piñeraql