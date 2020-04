Covid-19: estudiante estadounidense fabrica mascarillas transparentes gratuitas para personas sordas

Modifiqué el modelo para adaptarlo a aquellos que leen los labios o que, durante la comunicación con el lenguaje de señas, confían en las expresiones faciales para comprender los significados y las intenciones”. Así explicó Ashley Lawrence, una estudiante de 21 años de Kentucky, Estados Unidos, su idea de fabricar mascarillas transparentes para personas sordas.

Según destaca el sitio de 24horas, Lawrence comentó que este tipo de mascarillas ya existen, pero con la crisis del coronavirus, se hace muy complicado encontrarlas. Por eso inició su producción.

La estudiante agregó que “las expresiones faciales son parte de la gramática del lenguaje de signos, así como el labio. Se pierde información si no se puede ver la cara “.

La joven, que es ayudada por u madre, creó un GoFoundMe para financiar los materiales.

Ashley Lawrence, a college senior from Versailles put her stir-craziness to good use designing face masks for the deaf and hard of hearing. #BetterTogether pic.twitter.com/cJqQHNNxPo

— Julia Dweck (@GiftedTawk) April 1, 2020