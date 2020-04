Desde José Antonio Kast a Alejandro Guillier criticaron foto del Presidente Sebastián Piñera en La Moneda

Amplio rechazo generó la foto que el Presidente Sebastián Piñera se sacó durante la tarde de este viernes 3 de abril en una solitaria Plaza Italia, justo cuando iba de vuelta a su casa y se bajó a saludar a uniformados que custodiaban el lugar, según ratificaron desde el propio Palacio de La Moneda.

En el registro de Galería CIMA se aprecia a la comitiva presidencial de cuatro automóviles custodiada por tres motocicletas, rumbo al oriente a las 18.40 horas.

El Presidente Sebastián Piñera caminó por la rotonda de la Plaza Italia y se acercó a la base del monumento del General Manuel Baquedano. Y ya a las 18.43 horas se subió al vehículo que lo trasladaba y continuó su viaje rumbo a la zona oriente santiaguina.

La escena fue captada mediante fotos y videos y viralizada de inmediato, lo que generó muchas críticas en Twitter de ciudadanos en general y también de políticos de todos lados. Pero desde La Moneda indicaron que fue un acto "espontáneo, fuera de protocolo y no planificado".

Los ex candidatos presidenciales José Antonio Kast y Alejandro Guillier no se aguantaron y por medio de la red del "pajarito azul" criticaron la acción del Primer Mandatario, tal como muchas personas.

No podría hacerlo sin militares y sin su guardia personal!!! Redes sociales explotan por imágenes del presidente posando para las cámaras en el lugar donde miles de compatriotas han sido masacrados por el estado chileno pic.twitter.com/gULwXs2yAt

Inexplicable acción del Presidente Piñera en Plaza Italia. Debió haber ejercido su autoridad cuando el estado de derecho era vulnerado, no en medio de la cuarentena. Gobierno avanza un paso, pero retrocede dos. pic.twitter.com/XU4YTD6naM

En la Plaza Dignidad, Gustavo perdió sus ojos por tu culpa; miles fueron heridos por pedir un país más justo. Y otros miles te dedicaron un cantito, al asesino igual que Pinochet. Y ahora que no hay nadie en esa Plaza, te paseas triunfante.

En todos mis mensajes he procurado llamar a la precaución, al cuidado, a ayudar a los + vulnerables, a no desmayar en nuestros sueños y anhelos

Pero q Piñera vaya a fotografiarse a#PlazaDeLaDignidad

Me parece una provocación gratuita!#LaMarchaVirtual

