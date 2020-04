Ministro Mañalich: "Estoy interesado en terminar vivo esta pega y que nos vaya bien"

El ministro de Salud Jaime Mañalich se refiere a la crisis sanitaria que ya este viernes cumplió un mes, específicamente desde que se conociera el primer caso de coronavirus en Chile.

El diario La Tercera conversó con él y la autoridad sanitaria se sinceró.

Mañalich sostiene que habrá más de 3 mil ventiladores operativos antes del peak de la enfermedad y que la suspensión de cirugías electivas permitirá convertir pabellones en pequeñas unidades de cuidados intensivos para atender el aumento de la demanda.

Consultado sobre si tener 240 ventiladores no parece tanto, Mañalich indicó que "es muchísimo. Ojalá Estados Unidos e Italia tuvieran 240 ventiladores de reserva, que no están siendo usados. Yo la encuentro completamente excesiva, pero nosotros nos preparamos para un escenario muy duro. Incluso, temo la situación contraria, y es que después de esto me hagan una acusación constitucional por haber comprado demasiados respiradores".

Respecto a la cantidad de casos diario que podría informar cuando Chile esté en el peak, el ministro sostuvo que no se atreve a anticipar, "sería una irresponsabilidad. Pero circula un video en redes sociales de un experto que dice que, incluso si de aquí para adelante nos comportáramos como Italia, los números no dan por ningún lado para pensar en una catástrofe en Chile.

-Si fuera así, usted podría terminar como líder en el manejo de esta pandemia.

Yo estoy interesado en terminar vivo esta pega y que nos vaya bien. Nada más.

