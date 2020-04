Presidenta de Enfermeras: “Medidas contra el coronavirus han sido reactivas y podemos caer en lo de Italia y España”

Muy crítica del manejo gubernamental de la pandemia de coronavirus se manifiesta la máxima dirigente de Colegio Nacional de Enfermeras en Chile AG, María Angélica Baeza, quien sostiene que “esta situación no fue tomada con la premura necesaria y por eso las medidas tomadas han sido tardías, reaccionando y sin planificación, pese a que desde comienzos de enero se sabía lo de China. El contagio avanzó muy rápido acá y lo que se ha hecho no es lo más adecuado. Yo recuerdo que no es primera vez que como país enfrentamos una pandemia, y el último buen ejemplo de manejo fue la del cólera en los ’90, brote que fue abordado de manera integrada y ello fue reconocido internacionalmente como un éxito”.

-¿Han sido tomadas en cuenta ahora?

-No, pese a que somos la primera línea. Ha faltado una mirada integradora. Nos invitaron a una reunión al Minsal para informarnos de lo mismo que se le decía a la población por los medios. Tampoco estamos en la Mesa Social Covid. Desde el punto de vista técnico es necesario que al interior del Minsal sea considerada nuestra visión, pero ni siquiera eso pasa, según lo que sabemos. Y ello es contradictorio, pues hace un tiempo el ministro Jaime Mañalich nos dijo que no existía la Salud Pública sin las enfermeras y ahora no nos considera, lo que invalida su discurso.

-Se denunció que los profesionales de la salud no cuentan con los elementos para protegerse…

-Y eso es verdad. Los elementos ya se deben haber consumido, y tiene que haber un recambio que no se está cumpliendo. Nos preocupa la seguridad de nuestras enfermeras, pues ya hemos sabido de tres de las nuestras contagiadas en Temuco, una en la Región de Valparaíso y una en Santiago. Y más encima está la gente que se encuentra en cuarentena.

-¿Cuál es su pronóstico de lo que pasará?

-Sin querer sonar alarmista, insisto en que las medidas adoptadas han sido reactivas y por eso podemos caer en lo de Italia y España. El Ministro Mañalich ya dijo que hay que prepararse para el peor escenario, y creo lo mismo. Pero hay que prepararse bien, con buenos relevos y recursos, no reaccionando. Aquí ha habido debilidades y falencias que deben ser corregidas ya.