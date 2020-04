Desde el New York Times hasta la BBC: prensa internacional reacciona al insólito paseo de Piñera por Plaza Italia

Polémica causó en Chile el curioso paseo que el Presidente Sebastián Piñera se dio ayer por Plaza Italia, imágenes que luego fueron compartidas profusamente a través de redes.

Las críticas que tildaron al gesto del mandatario como una "provocación", "desubucación" o "no entender el momento por el que atraviesa el país", incluso obligaron a las disculpas públicas que el propio mandatario debió expresar a través de redes sociales.

Pero la polémica no se quedó sólo en Chile, ya que varios medios internacionales reaccionaron a la "indignación" que causó el insólito paseo de Piñera por el centro simbólico de las protestas sociales en el país.

La insólita acción de Piñera es destacada por el The New York Times. / New York Times