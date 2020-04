Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, es hospitalizado por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuvo que se hospitalizado por coronavirus, tras 10 días de haber dado positivo al test de covid-19, según informaron desde Downing Street.

Eso sí, en un comunicado señalaron que "es un paso de precaución, ya que el primer ministro continúa teniendo síntomas persistentes de coronavirus diez días después de dar positivo por el virus".

Además, en la misiva Johnson agradece al personal de salud por su "increíble y arduo trabajo", recordándole a la gente la importancia de "seguir las indicaciones de Gobierno y quedarse en casa".

Una medida muy diferente a la que tomó el mandamás británico en un inicio, cuando incluso señaló haber "estrechado la mano de pacientes en un hospital". Cabe recordar, que la estrategia en Gran Bretaña era que la gente siguiera haciendo su vida normal, para que se contagie y genere una defensa al virus.

Ahora, el Primer Ministro será internado para controlar la enfermedad y hace unos días subió a su cuenta oficial de Twitter un video donde recordó que "estás salvando vidas quedándote en casa".

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020