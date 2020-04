Interrogatorio al general Rozas por caso Gatica: afirmó que se enteró "por la prensa" y desconocía quien realizaba el sumario interno

El general Mario Rozas no sabía nada. Ese fue el resultado del interrogatorio del pasado 25 de noviembre en Fiscalía Centro Norte al general director de Carabineros por el caso de Gustavo Gatica, que quedó ciego luego de sufrir un escopetazo directo al rostro por parte de la policía el 8 de noviembre en Plaza Italia.

"¿Cómo y cuándo se enteró usted de este hecho?-, le preguntan. Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pregunta sobre esto, pero los detalles específicos yo no los conozco". Eso es parte de lo que los fiscales Francisco Ledezma y Ximena Chong le preguntaron a Rozas en el interrogatorio, detalles que fueron publicados por La Tercera.

Entre las varias preguntas, los fiscales consultaron al general cómo se establece las municiones o armas que usa cada operativo de Fuerzas Especiales. “Entiendo que se determina de acuerdo al escenario, pero en la parte operativa, no tengo un detalle (…) cada operación policial tiene una planificación, ahí consta qué armamento se utiliza, municiones y también el responsable de la operación”.

“La diferencia entre una y otra munición (balín de goma o super sock) es un tema operativo que no está dentro de mis competencias”, prosiguió.

No dijo lo que dijo

Ledezma y Chong también interrogaron a Rozas sobre su afirmación sobre que los funcionarios que habían disparado a Gatica estaban plenamente identificados. Sin embargo, el general desdijo sus propias palabras. “Quiero explicar que cuando yo en prensa indiqué que se sabía quiénes eran los funcionarios me refería que sabiendo día y lugar, es posible cruzar la información y determinar qué funcionarios estuvieron en el lugar”, indicó a los fiscales.

Además, Rozas dejó en claro durante el interrogatorio que no tenía ningún detalle del caso que dejó ciego al estudiante. “Hoy recién me entero que la ubicación del hecho es calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, yo tenía entendido que era en Pío Nono. No recuerdo quién me entregó esa información. A la pregunta del fiscal Ledezma, pese a la trascendencia del caso, yo no indagué formalmente sobre quiénes pudieron tener participación”.

¿Y el sumario interno en Carabineros para dar con los culpables del crimen? Rozas también desconocía los detalles. “No sé el detalle de quién lo tiene a cargo, pero lo puedo hacer llegar. Me basta con saber que exista sumario, pero por el volumen de información, aunque me encantaría, no conozco otros detalles. No sé dónde está radicado el sumario, pero le puedo enviar la información”.