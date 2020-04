Piñera y presos beneficiados por proyecto de indulto conmutativo: "Ellos tienen derecho a una muerte en dignidad"

En una entrevista concedida el viernes a la Asociación Regional de Canales de Televisión, el Presidente Sebastián Piñera abordó el proyecto de indulto conmutativo que será votado la próxima semana y que busca evitar focos de contagios de covid-19 en las cárceles.

Aunque el proyecto en trámite no incluye a los condenados por delitos graves o que sus sentencias se relacionen con violaciones a los derechos humanos, el mandatario fue abordado por el caso de la cárcel de Punta Peuco, según adelantó el diario El Mercurio.

"Una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muera en su casa. Por eso, la idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total. Y eso va a favorecer no solamente a personas de Punta Peuco, de todas las cárceles de Chile”, afirmó Piñera.

“Pero también mandamos un proyecto de ley que es humanitario. Las personas que son enfermos terminales, que se están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas o que están totalmente enajenados, con alzhéimer, que no son valentes. Yo creo que tienen derecho a una muerte en dignidad. No solamente los condenados de Punta Peuco; esto no distingue, pero el proyecto de ley excluye a los delitos más graves, los homicidios, los violadores, los de tráfico de armas, tráfico de drogas. No están protegidos por esta ley que está dirigida a las personas que no hayan cometido delitos más graves”, detalló.