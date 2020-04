General de Ejército reta a habitantes de Arica y Parinacota por no tomar en serio al coronavirus

Sabido ya es que muchos chilenos no están respetando las medidas y la cuarentena que el Gobierno ha dictado debido al coronavirus.

Y en el Norte Grande, específicamente en Arica, se produjo una situación que refleja ello, y que llevó al General de Brigada Luis Cuéllar Loyola -quien el pasado jueves 19 de marzo asumió como Jefe de la Defensa Nacional en Arica y Parinacota debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe- a darle una fuerte reprimenda a la gente por tomarse a la ligera la pandemia.

“Los últimos días han sido para entregar malas noticias, y créanme que son malas noticias porque la cantidad de contagiados sigue aumentando.. Y sigue aumentando porque hemos dado muestras que somos irresponsables, negligentes y que somos inconsecuentes. Y además, lo más grave, somos malos padres, malos hijos. Y por qué digo eso: porque he visto familias, personalmente, que andan en la calle con sus niños en la mano, exponiendo a que se contagien. Los niños son el principal vector para transmitir esta epidemia, y digo responsablemente eso, un niño puede contagiar a 5, a 10 y hasta 20 personas.", señaló el general Luis Cuéllar Loyola en una actividad pública.

Y el cierre de su alocución fue aún más severo.

"¿Qué quieren? ¿Empezar a ir al cementerio para enterrar deudos o entender?… Los llamo a ser responsables y quédense en sus casas si no tienen algo estrictamente necesario que hacer… No esperen que aparezca una autoridad con un palo, literalmente, para quedarse en la casa", señaló el alto uniformado debido al alza de casos de covid-19 en la zona.

El gral del Ejercito_Chile Luis Cuellar "subió y bajó" a la población de Arica por pasear durante la emergencia por coronavirus. "No esperen que aparezca una autoridad con un palo para enviarlos a la casa", dijo el molesto general.

Y no se quedó tranquilo el uniformado con ello, pues también fue emitido un comunicado en el mismo sentido por parte de la Jefatura que él comanda, recordando en una de sus partes que “todas las medidas que como autoridad continuemos impartiendo para aplanar la curva de contagio no servirán de nada y serán decididamente inútiles si no te quedas en casa”.