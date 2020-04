Lo advierten investigadores chinos y Nature: gatos están expuestos al contagio del coronavirus, pero los perros no tanto

Ante la propagación del coronavirus en la población chilena, las autoridades han reiterado que el confinamiento y la no exposición de adultos mayores es la mejor medida para evitar las crudas consecuencias de la nueva pandemia global. Pero, ¿eso corre también para mascotas?

Un reciente estudio realizado por investigadores del Laboratorio Estatal de Biotecnología Veterinaria de China, y que recoge la prestigiosa revista Nature, indagó sobre la susceptibilidad de las mascotas domésticas a contraer el virus. Y sorpresa: si bien el Sars-Cov-2 se replicarían mal en perros, cerdos, patos y pollos, los resultados indican que sí se transmitiría de manera eficiente en gatos y hurones.

La doctora Nicole Tischler, investigadora de la Fundación Ciencia & Vida y socia asesora de la Sociedad de Microbiología de Chile, indica a Publimetro que si bien el estudio aún no es revisado por pares científicos, sí resulta un buen antecedente para tomar resguardos ante la crisis sanitaria.

“El caso de los gatos es particular. El receptor que usa el virus para la entrada a la célula – enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2), esa proteína es similar, su secuencia y distribución en tejidos, entre humanos y gatos. Por eso entre las mascotas, los gatos eran llamativos para estos estudios”, explica.

Un antecedente interesante para la doctora Tischler, es que la epidemia del SARS en 2003, según la evidencia, habría tenido como reservorio al murciélago y luego al gato de civeta -especie felina de uso comestible en Asia-, antes de llegar a los humanos.

Pero el llamado es a no alarmarse, ya que la viróloga explica que aún no existe evidencias de que los gatos serían un vector (que transmitan el virus), sino que sólo de ser susceptibles a la infección”. Por tanto, no habría indicios de capacidad para que gatos contagien a personas u otros animales.

El estudio chino tomó a una serie de mascotas domésticas y les aplicó inoculación nasal con iguales cantidades del virus. Luego de días, se comprobó que gatos, pero no perros, eran especialmente susceptibles a replicar el coronavirus en su organismo y enfermar. En la vida cotidiana, se podría traducir en contagios vía gotitas de secreciones por estornudos, tos y cercanía.

En ese sentido, la Organización Mundial de Sanidad Animal, a falta de más investigaciones, emitió una serie de recomendaciones para que las personas “con coronavirus reduzcan el contacto con animales de compañía, además de tomar medidas de higiene básicas”.

Para la viróloga, una recomendación para los casos positivos por COVID-19 es delegar la tarea de dar comida a otros, además de restringir el contacto directo lo mayor posible.