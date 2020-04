De los pies a la cabeza: Monarch fabricará mascarillas de cobre

Ante la contingencia sanitara mundial por el coronavirus y la escasez actual de insumos e implementos para la protección de la salud, la empresa chilena Monarch ha dispuesto de su Planta de Producción de pantys y de su tecnología para fabricar mascarillas con cobre.

El equipo de producción y diseño de la textil nacional, logró desarrollar un modelo de mascarilla de fácil uso, lavable, de secado rápido y reutilizable, con las propiedades efectivas que entrega esta fibra. El efecto del cobre es permanente en esta prenda, no se va con los lavados.

El poder del metal rojo

El hilado de cobre usado en estas mascarillas, contiene en su mezcla íntima cobre y zinc. Al estar en contacto con la temperatura y humedad genera iones de cobre que eliminan bacterias y hongos, este efecto en la prenda es permanente. Se crea así, una zona natural de protección que elimina el 99,9 % de bacterias y hongos.

La protección de la fibra con cobre comienza a trabajar al primer contacto con hongos, bacterias y virus. El cobre es antibacteriano, no pierde su propiedad con el tiempo, por lo que se auto sanitiza de forma permanente. La actividad antimicrobiana de la fibra no se desgasta con el uso y tampoco se pierde durante el lavado. La única recomendación para el uso de la prenda es no usar suavizantes.