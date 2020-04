Ahora la mascarilla es obligatoria: ¿sabe cómo usarla?

Las mascarillas se han ido masificando con el paso de los días y ahora serán obligatorias para quienes usen transporte público y privado pagado en Chile. Debido a la escasez mundial de este recurso y de que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el uso de la mascarilla quirúrgica está reservado para el personal de salud, distintas organizaciones del área, incluido el Ministerio de Salud, han mostrado distintas técnicas para fabricar una mascarilla en casa.

¿Hay riesgos? Por supuesto. “Un factor clave al usar mascarilla, sea desechable o una fabricada en casa, es la manipulación de este elemento”, explica Carolina Herrera, médica broncopulmonar y ex presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Lo principal, según la experta, es cuidar el paso a paso al ponerse la mascarilla y especialmente al retirarla.

Manos limpias, siempre

“Lo importante es tener siempre las manos limpias con jabón y agua, evitar tocar el rostro y manipular la mascarilla desde los elásticos”, dijo. Sobre las mascarillas fabricadas en casa, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, dice que “si bien no hay evidencia médica, podrían dar algo de protección”.

Apunta principalmente a la reducción de microgotas que salen de nuestro organismo al hablar, toser o estornudar. “Es muy importante destacar que el uso de estas mascarillas de género autoconfeccionadas no reemplazan las medidas de aislamiento social, no reemplazan la cuarentena y no reemplazan el lavado de manos bajo ningún motivo. Las anteriores son las medidas que han demostrado servir más para combatir esta pandemia”, dijo.

Factor invierno

Con el invierno cada vez más cerca y con el peak de la pandemia también, la doctora Herrera agrega que “es importante que la gente tenga presente la vacunación contra la influenza. De hecho, ante esta situación y pese a que acá sólo se están vacunando a los grupos de riesgo, la OMS ha recomendado la vacunación universal. La mascarilla sirve para evitar el contagio de ambos virus”, destaca.

Como aspectos importantes, hace hincapié en que “si bien los números que se presentaban al comienzo han sido menores, no hay que olvidar que el aislamiento social y los métodos de barrera son los más efectivos para contener esta pandemia”.

Si tuviéramos que destacar los aspectos más importantes sobre el uso de mascarillas hechas en casa, la especialista señala que lo más importante es “el lavado de manos y el lavado inmediato de la tela, tras su uso”.

¿Por qué cambió la recomendación de un día para otro?

Para trasladarse, se exigirán mascarillas. Así lo anunció la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Desde este miércoles 8, a las 05:00 horas, será obligatorio el uso de este implemento en todo el transporte público o privado pagado.

“Estamos hablando del Metro, de los trenes, de los buses, de los transportes colectivos, del transporte privado remunerado de pasajeros, transporte aéreo y transporte marítimo remunerado”, explicó la autoridad.

Hace algunas semanas, el uso de éste implemento se recomendaba para los trabajadores de la salud, aquellas personas que atendían público y quienes presentaran síntomas. ¿Por qué se amplió su uso? Según explica el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, “el uso de mascarillas ha ido variando su recomendación principalmente porque este virus es nuevo y efectivamente hemos ido aprendiendo cosas sobre él a medida que van pasando las semanas”.

Stock reducido

El especialista agrega que “debido a que en el mundo existe una gran escasez de mascarillas, instituciones de salud como la FDA, aprobaron una norma donde el uso de mascarillas autoconfeccionadas podrían ser recomendadas para disminuir la gota que se elimina al hablar, estornudar o toser en la calle”.

Adicionalmente, Bernucci dice que sin mascarilla, estas microgotas pueden alcanzar hasta 5 metros de distancia, mientras que con mascarilla, la distancia se reduce a sólo centímetros. En base a la misma información, la Municipalidad de Las Condes aprobó ayer una ordenanza que exige el uso de mascarilla en todos los espacios públicos de la comuna.

Paso a paso para un uso seguro