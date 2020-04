Colegio Médico critica con dureza manejo del Minsal de  los funcionarios de la salud contagiados de coronavirus

Tanto el Presidente Sebastián Piñera como el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, efectuaron este martes 7 de abril sentidos homenaje a los trabajadores de la salud chilenos los que pelean contra la pandemia de coronavirus.

"En el #DíaMundialDeLaSalud agradezco a todo el personal médico que arriesga sus vidas por proteger las nuestras. Han sido semanas muy duras y las que vienen serán más duras. Hoy #ChileTeAplaude. Gracias x tu esfuerzo. Juntos derrotaremos esta pandemia y recuperaremos nuestras vidas”, escribió el Primer Mandatario en su cuenta, añadiendo un video al respecto.

En el #DíaMundialDeLaSalud agradezco a todo el personal médico q arriesgan sus vidas x proteger las nuestras. Han sido semanas muy duras y las que vienen serán más duras. Hoy #ChileTeAplaude gracias x tu esfuerzo. Juntos derrotaremos esta pandemia y recuperaremos nuestras vidas. pic.twitter.com/raDlXgslGU — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) April 7, 2020

"Lo que hacen es heroico y va a ser recordado, pues están salvando vidas y previniendo que otros se enfermen. Es una gran labor y humildemente le pedimos a toda la ciudadanía que hoy (anoche) a las 21 horas suene con más fuerza el aplauso espontáneo que ha surgido para los trabajadores de la salud", dijo el secretario de Estado en la jornada en que dio cuenta de que 286 funcionarios se han contagiados con covid-19. De ellos, 256 son del sector público y 30 del privado, y además tres se encuentran graves y conectados a ventiladores mecánicos. Jaime Mañalich también retuiteó un mensaje de la cuenta del Minsal que elogiaba a los funcionarios.

Esta noche, a las 21:00 horas homenajeamos y reconocemos a todos los funcionarios de la salud, quienes están día y noche protegiendo nuestra salud. Por ese motivo #ChileTeAplaude pic.twitter.com/uEkvXwDMcJ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 7, 2020

Colegio Médico

Desde el Colegio Médico, en todo caso, tienen serios reparos sobre la forma en que el Gobierno y el Minsal han abordado el tema de los funcionarios enfermos y en cuarentena, último grupo del que poco y nada se sabe.

“No sabemos si eso número es real o no. Como agrupación le hemos insistido al Minsal para que comparta la información. Esa cifra entregada de 286 personas engloba a todo el personal, no tenemos idea del desglose: cuántos son médicos, cuántos son de atención hospitalaria, cuántos son de atención primaria, cuántos son administrativos, cuántas son enfermeras, cuántos son técnicos de enfermería. Dependiendo de cada grupo, el impacto es distinto. Por ejemplo en Temuco hay mucho personal de salud contagiado y también hay mucho en cuarentena. Y sobre la cuarentena falta aún más información para elaborar un plan que dé garantías sobre el personal que estará disponible. Lo único relativamente claro es que la mayoría son del sector público porque atienden al 80% de la población”, señaló a Publimetro el doctor Patricio Meza Rodríguez, primer vicepresidente del Colmed (foto de arriba).

-¿Por qué no les llegan esos datos?

-No lo sabemos, y es muy relevante tenerlos. Debemos saber cuál es su rol en el equipo de salud de los enfermos, de qué regiones son, cuál es el contexto del contagio. Saber eso permitiría a los equipos técnicos del Colmed aportar antecedentes para tener claros cuáles van a ser los requerimientos de personal para más adelante en los centros hospitalarios y en los servicios de atención primaria. No es lo mismo que de esos enfermos informados haya gente de las unidades de emergencia o de la administración… Para contar con una propuesta seria de manejo del recurso humano hay que tener la información del personal enfermo y en cuarentena, así como de la cantidad de UCIs, ventiladores y camas extras que van a estar disponibles. Con números concretos podemos aportar.

-Además, saber cómo y dónde fue el contagio aumenta las chances de que las medidas sean efectivas…

-Claro. No es lo mismo contagiarse en el contexto de la atención de salud o porque faltaron los elementos de protección personal o porque algún funcionario tuvo un descuido en las medidas de seguridad. Todos esos son elementos para considerar. Nuestro único interés como Colmed es aportar para que el Minsal y el Gobierno tomen las mejores decisiones sobre el manejo del recurso humano. En nuestro ámbito, solo tenemos accesos a informes parciales y aproximados acerca del número de médicos enfermos. También nos gustaría estar al tanto del detalle de los enfermos en general en cada comuna, porque eso nos permitiría plantear sugerencias para disminuir el contagio.

-Ahora al menos se entrega el detalle por comuna…

-Sí, lo que no se hizo al principio. Se ha ido avanzando, pero no con la urgencia que implica esta pandemia. Por ejemplo, si se hubiera dado esa información desde el comienzo, a lo mejor otro sería el panorama actual. La información también sirve para entender algunas medidas que pueden parecer incomprensibles, como la suspensión de la cuarentena en Puerto Williams o la cuarentena parcelada en Puente Alto. Con los mismos criterios a la mano, todos podemos ir en el mismo sentido.

-¿Y qué sucede con el personal en cuarentena?

-Solo está claro que es mucho, pero no hay detalle. Su ausencia claramente tiene impacto en la atención. Quizás hay sitios a los que tendrá que llegar personal de otras regiones. Equipos que tenían un rol asumirán tareas más complejas para responder ante la demanda asistencial de pacientes con coronavirus. Gente en una función tendrá que complementar. Y no hay duda de que se tendrá que recurrir a personal de salud ya jubilado, siempre resguardando su salud, y a estudiantes de carreras de salud de sus últimos años. Un caso: hay regiones en las que los urgenciólogos y su equipo de los tres turnos se contagiaron, por lo tanto eso perjudica el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos y hay que tener suplentes.

-¿Cómo prevé el desarrollo de la enfermedad en Chile?

-Si vemos lo que ha pasado en otros países con situaciones dantescas, como Italia, España, Ecuador y Estados Unidos, es para preocuparse. Pero aventurar pronósticos sobre si llegaremos a eso, no tiene mucho sentido. El Colmed siempre ha abogado por tomar medidas preventivas exageradas, pensando en el peor de los escenarios, para que luego no solo nos ocupemos de lo curativo.

-¿Qué opinan del proceso de testeo desarrollado hasta ahora?

-Hay que aumentar la cantidad de exámenes que se efectúan y se lo hemos reiterado al Minsal. Mejoraron las cifras, pero recuerdo que hace unas semanas la autoridad dijo que llegaríamos a realizar entre ocho mil y nueve mil test diarios, y aún estamos lejos y estacionados en una cifra muy menor. Queremos saber por qué no se aumenta. En La Araucanía se les efectuaba el test solo a los pacientes con indicación de hospitalización o a los más afectados. Hay que hacer más exámenes, independiente de la comparación con otros países, lo que no nos debe interesar ni para bien ni para mal. Tenemos una realidad sanitaria específica y en base a ella hay que tomar las mejores medidas. No tiene sentido compararse ni a favor ni en contra. Sabemos que hay mucha restricción para tomarse el test, e incluso un colega dio positivo sin tener antes un solo síntoma. Y lo examinaron porque iba a ingresar a un servicio de salud.