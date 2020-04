Colegio Médico teme aceleración de contagios tras "relajamiento" en medidas

Ante el anuncio del Gobierno de decretar cuarentenas parciales en ciertas comunas y de liberar otras, el Colegio Médico encendió una vez más las alarmas.

Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del departamento de Políticas de Salud y Estudios de la entidad, manifestó que “parece muy poco prudente” levantar las cuarentenas que rigen para Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y parte de Santiago y Ñuñoa, “a tan corto tiempo de que fueron implementadas”. Para el gremio, esto es “poco comprensible desde el punto de vista sanitario”.

Con esta determinación, complementó, el Ejecutivo “desconoce la trayectoria que ha tenido el virus en otros países. No ha existido trayectoria mágica donde después de dos o tres semanas, el virus ha dejado de circular. Me parece una medida prematura”. Estiman que no ha existido un adecuado estudio de las curvas epidémicas.

Consultado por Publimetro respecto de lo que podría ocurrir con la curva de contagios, el profesional advirtió que “un relajamiento muy precoz de las medidas de aislamiento social, sobre todo si no van de la mano con una capacidad real de identificación de los casos, puede llevar a una nueva aceleración de la curva de contagios.

Este planteamiento se hizo notar con fuerza cuando las autoridades notificaron de la determinación a quienes participan de la mesa social que convocó el Gobierno. Y lo hizo no sólo el Colegio Médico. Como comentaron otros actores que integran la instancia, fueron varios los que advirtiendo que se podría producir un efecto contrario al esperado.

Al respecto, la exministra de Salud, Carmen Castillo manifestó a este medio, que cuando se les informó de la decisión, se dio cuenta de indicadores, metodologías y formas de trabajo que ha estado implementado el Ministerio. “Nosotros podemos hacer muchas observaciones, pero es el Gobierno el que toma la determinación. Ahí es donde hay que aportar, no es momento de desautorizar a las autoridades“, dijo.