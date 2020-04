Ministro de Hacienda aterriza nuevo plan económico por coronavirus: "Tenemos un presupuesto de pandemia"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dejó claro que parte del nuevo paquete económico anunciado hoy por el Gobierno, particularmente el fondo para apoyar a los trabajadores informales, no implica mayor gasto fiscal, sino que van a venir de recursos ya existentes.

“Los US$ 2 mil millones van a ser financiados con lo que corresponde, un recorte o una resignación significativa del presupuesto público. Quiero ser claro, nuestro presupuesto en estos meses, en este año es un presupuesto de pandemia y es lo que corresponde para ir en ayuda de lo principal, los ingresos, las incertidumbres, de los chilenos más vulnerables", sostuvo el jefe de la billetera fiscal.

En ese sentido, aclaró que dichos recursos implicarán el congelamiento de contrataciones en el sector público, aumentos de sueldos, compras de vehículos o mobiliarios y también afectará los recursos de programas estatales que no se podrán ejecutar por la emergencia. Briones dijo que ante las posibles críticas por estas decisión, dijo que "si queremos tener recursos, todos tenemos que hacer un sacrificio".

Sin embargo, el secretario de Estado aseguró que "una de las primeras motivaciones que tenemos como Gobierno es ir en ayuda de los ingresos de las personas , particularmente de los más vulnerables, lo informales".

¿Cómo informales recibirán ayuda? Aún no hay mecanismo

Consultado por la forma en que los trabajadores informales accederán al apoyo en recursos para enfrentar la crisis, esto aún no está definido. "Es en lo que he hecho mucho hincapié y lo hice en el Congreso. Nosotros tenemos que tener mucha flexibilidad para elegir los mejores mecanismos e instrumentos adecuados a la evolución de esta crisis", sostuvo.

En esa línea, descartó la entrega de un bono tradicional, porque dependiendo cómo evolucione la crisis, el universo de personas que necesiten la ayuda puede variar. "Los recursos están, pero hay que ir viendo a medida que esto avance, el mejor instrumento para responder de mejor manera a las personas que más lo necesitan" y añadió que una vez acabada la emergencia, quizás "más que bonos lo que se necesiten sean subsidios al empleo".

Nada para independientes aún

Briones además aclaró que, respecto de quienes trabajan a honorarios, aún no se tiene nada definido. "Respecto a los independientes con boleta, no forman parte de los anuncios de hoy día y le quiero ser muy honesto en por qué no, porque estamos trabajando intensamente en eso y a mí y a nosotros como Gobierno nos gusta anunciar las cosas cuando estén listas", aseguró e indicó que probablemente la próxima semana haya novedades.