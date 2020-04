Rosa Oyarce se lanza con todo tras su salida de la seremi de Salud: "No merecía ese trato"

Hoy se conoció que el ministro de Salud Jaime Mañalich le pidió la renuncia a la seremi de Salud Rosa Oyarce y la invitó a sumarse al plan contra el coronavirus de la cartera.

Pero la verdad es que hubo presión esta mañana para que la autoridad sanitaria diera a conocer la información. Esto luego de que el diputado Andrés Celis, en el matinal Hola Chile, comenzara a conversar con Oyarce por WhatsApp.

En directo el parlamentario comenzó a leer estos mensajes la seremi y expuso lo siguiente: "Yo pedí cerrar (en Compin) y no quisieron y cuando lo cerré, lo mandaron a abrir".

Pero la ahora exseremi conversando con "Bienvenidos", dejó todo más claro. "Se me solicitó la renuncia cuando partimos con teletrabajo. Nos fuimos en cuarentena y se me avisó que iba a haber una subrogancia, pero el 26 me dicen que debo dejar el trabajo".

Minsal pide la renuncia a seremi Rosa Oyarce y se incorpora a coordinación de plan coronavirus El pasado 27 de marzo se publicó en el Diario Oficial el decreto que nombró como subrrogante a la seremi de O’Higgins Daniela Zavando.

"Se me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera. Yo di tres nombres, ninguno era posible. Así que después me ofrecieron otro cargo, que era ir a acompañar en otra cartera., un tema de trabajo, pero yo creo que una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no merecía este trato. Ha sido arbitrario, porque yo creo que siempre me he anticipado a los hechos, siempre. He sido una seremi que siempre ha estado antes que ocurran las cosas, y yo creo que ese es un reconocimiento en los funcionarios. Y eso ha sido así. Desde el momento en que volví a la seremi de Salud con una deuda de más de mil millones de pesos, con más de 400 mil licencias paradas, por 30 mil licencias sin pagar", precisó.

"No me hicieron ningún cuestionamiento. Siempre había una mesa de trabajo y no hubo reproche, sí el único antecedente es que a través de los periodistas, me decían que actuaba de forma muy autónoma, por ejemplo en lo del aeropuerto", precisó.

Y sigue argumentando. "La autoridad sanitaria tiene un rol y la obliga a actuar en el momento preciso, yo creo que si estas acciones no se hubieran hecho como se hicieron sería otro el efecto".

"Hoy el ministro me ha llamado para decirme que es de su interés que esté en su gabinete, pero eso es algo que analizaré, no es una decisión que tome ahora. Yo estaba en un cargo político, así que tengo que pensarlo bien", indicó respecto al ofrecimiento de ayudar en el plan de coronavirus de la cartera.

"Yo defendí a los alcaldes, no puede ser que no tengan la información respecto de sus comunas. Yo nunca he tenido mala relación con el ministro ni con la subsecretaria, siempre van a haber diferencias. Soy una mujer que conozco el tema, he estado toda mi vida en la trinchera, no soy una persona cualquiera, soy una mujer que se ha preocupado. Como mujer me he sacado siempre la cresta, he luchado por beneficiar a la gente, hoy yo siento que la gente necesita de liderazgo y sepa lo que está pasando. Yo conozco mi región, no soy una desconocida", aseguró.

Los mensajes

"Yo el 29 de enero declaré alerta preventiva en el aeropuerto, todo eso causó problemas, el ego es demasiado", agregó Oyarce.

En tanto, el diputado Juan Luis Castro, quien también se encontraba en el matinal, aseguró que la seremi también le escribía en ese momento. Para resumir sus mensajes, el parlamentario dijo que «esto tiene que ver con su adelantamiento de tomar medidas en el aeropuerto. Y tiene que ver con quién aparecía dando las noticias».