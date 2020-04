Reactivación laboral en Providencia a partir del lunes: advierten que medida favorecería exportación de contagios por coronavirus a otras comunas

¿Estaba el coronavirus lo suficientemente controlado en Lo Barnechea, Vitacura, Santiago, Ñuñoa y Providencia para desbloquear parcial o totalmente sus cuarentenas? Esa es la pregunta que muchos alcaldes y expertos se hacen hoy. Y si bien el aumento de casos nuevos pudo acotarse en ciertas comunas, para entendidos, la reactivación laboral podría repercutir en una exportación de focos de contagio dentro de la ciudad.

Eso preocupa al equipo del Centro de Producción del Espacio (CPE) de la UDLA, quienes ven a Providencia como una zona a tener cuidado. “Nuestra postura es súper crítica. Creemos que Providencia es la comuna clave en términos de potencial de contagio y expansión del covid-19 al resto de la ciudad”, dice Juan Correa, geógrafo e investigador del CPE. Según los últimos informes epidemiológicos, dicho municipio tuvo sólo un 26% de aumento de casos entre el 29 de marzo y el 5 de abril -a diferencia de comunas como Puente Alto que aumentaron sus positivos en un 164%-, razón que en parte motivó al Minsal a bajara la cuarentena -ver gráfica abajo-. Pero para el CPE no es suficiente. “La autoridad de alguna forma está haciendo que las personas vuelvan a trabajar al sector con más contacto y roce de la capital. Providencia es junto a Santiago Centro la comuna que más viajes con motivos laborales recibe”, señala Correa.

Para el equipo de expertos en análisis socio-espaciales de Santiago, es preocupante que se abra un flanco de exportación del covid-19 a comunas donde el hacinamiento y la concentración de ancianos es mayor a la del sector oriente. “Gran parte de la gente que volverá a trabajar a ese sector, vive en grandes comunas dormitorio de la periferia, que también son las más vulnerables” agregan. Para el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, preocupa la falta de transparencia hacia los propios municipios para entender los criterios que usa el Minsal para levantar o cerrar las cuarentenas -más detalles en la entrevista a la izquierda-. “No se nos informan los criterios. Es una de las tantas interrogantes que tenemos. Sólo he escuchado, y por medios de comunicación, que tener cuatro casos cada 10 mil habitantes, es un criterio para decretar cuarentena. Pero no asegura nada, porque La Reina o San Joaquín ya deberían estar en cuarentena hace rato con ese criterio. Eso no se entiende”, dice el jefe comunal.

Tamayo agrega que “nos preocupa la situación de Providencia, pero también creemos que no se justifica que de Matta para abajo tenga un tratamiento distinto que de Matta para arriba, en Santiago”.

El equipo del CPE también es crítico de las cuarentenas parciales en Santiago y Ñuñoa ¿La razón? sectores sin cuarentena coinciden justamente con los sectores más vulnerables en ingresos y hacinamiento.