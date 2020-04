Estremecedora carta del periodista Abraham Santibáñez en la que renuncia al respirador artificial si enferma de coronavirus

Amplias repercusiones generó este miércoles 8 de abril una carta de Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015, publicada por el diario El Mercurio.

En su misiva, el profesional de 81 años -de amplia trayectoria en diversos medios de comunicación y quien además desarrolló una gran labor como docente- abre un debate que ha estado algo escondido en nuestro país de cara a la pandemia de coronavirus: qué pasará si en un momento los cuerpos médicos deben decidir a quién salvar y a quién dejar morir si el covid-19 se desbanda.

Con el título de "Invitación a un gesto solidario", Abraham Santibáñez señala que aunque tiene "ganas de seguir viviendo y compartir un tiempo más con mi familia y, muy especialmente, con mi nieta María Pía, que recién se asoma a la vida", en caso de que se presente la disyuntiva antes señalada por culpa de la pandemia, "renuncio desde ya a ser conectado a un respirador artificial si con ello se puede salvar otra vida".

La carta del periodista termina indicando que considera esta postura "un deber de solidaridad y, junto con dar a conocer esta idea, inviten a quienes piensen como yo a que se sumen a este esfuerzo".

Esta noche, en el noticiero central de TVN, Abraham Santibáñez ahondó desde su hogar y con una mascarilla en el rostro sobre las razones que le llevaron a mostrar públicamente su postura al respecto en tan espinudo asunto.

"He tenido una muy buena vida, aunque estoy un poco deteriorado, lo que corresponde a mis años. Pero no quiero aparecer como un modelo por esta carta. Parece que a veces se nos olvida la solidaridad. Mi formación me enseñó a ser respetuoso del prójimo y por eso creo que era oportuno decir lo que dije. Cuando uno ha cumplido algunas metas hay satisfacción, y a lo mejor se puede dar el paso al costado… La vida hay que renovarla, siempre, y luego de estas circunstancias tan inéditas se va a necesitar gente joven llena de posibilidades. Pienso que es inevitable que en un momento (de la pandemia) se tendrá que escoger a qué paciente le van a poner el respirador y a cuál se lo van a sacar. Ojalá ello sea exagerado, pero eso me hizo meditar mucho", señaló el periodista.

Contacto con Abraham Santibañez, Premio Nacional de Periodismo, sobre su carta "Invitación a una acción solidaria", donde, desde ya, renuncia a un respirador artificial ante la eventualidad de contraer coronavirus y su condición no sea favorable. https://t.co/kqV4VamnuU — 24 Horas (@24HorasTVN) April 9, 2020

En redes sociales, la drástica determinación de Abraham Santibáñez causó muchas reacciones de admiración.

Carta conmovedora, solidaria y profundamente humana de Abraham Santibáñez, la perfecta antítesis de José Manuel Silva de Larraín & Vial hoy en El Pulso y su reclamo por carne de cañón (de la que él no formará parte, evidentemente) para salvar la economía pic.twitter.com/etButVZbFN — Alfredo Joignant (@johnywalkerROJO) April 8, 2020

Tremendo y potente el mensaje ético de Don Abraham Santibañez! La solidaridad encarnada en un gesto de altruismo superior! Mis respetos y admiración! pic.twitter.com/KcexDVVMri — Valdiviano Federal (@Wbrokering) April 8, 2020

Nunca voy a estar d acuerdo en terminar con la vida voluntariamente, pero la carta de hoy de ex periodista Abraham Santibáñez demuestra el contraste entre quienes entienden el real alcance de la pandemia y otros q siguen como si todo fuera normal, preocupados solo de su metro2 pic.twitter.com/JNLaCPh1ey — Ximena Ossandón (@nonaossandon) April 8, 2020

La carta de Abraham Santibañez en @ElMercurio_cl de hoy me hizo llorar. Me asusta tanto esta pandemia. pic.twitter.com/n3ii55mRda — Alejandra Méndez (@alemendezriso) April 8, 2020

Abraham Santibáñez usted tiene una vida más larga q otros mediocres q no te llegan a las pies , relate gran hombre q usted es necesario para este país …q mueran las lacras no usted — Claudio Sepulveda (@Claudio89983405) April 9, 2020

Felicitaciones a nuestro colega Abraham Santibañez por este gesto de solidaridad en medio de la pandemia. Esto es de verdad pensar en los demás. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/TnuOzjtdrL — patricia politzer (@patriciapolitz) April 8, 2020