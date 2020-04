Mañalich pide no comprar hidroxicloroquina para tratar coronavirus

El ministro de Salud Jaime Mañalich, hizo un llamado a no ir a comprar a las farmacias la hidroxicloroquina, con el fin de tratar el coronavirus.

Mañalich insistió en que “hay reportes no suficientemente sólidos del uso de hidroxicloroquina en pacientes afectados por covid-19, que debe restringirse a pacientes graves en unidades de tratamiento intensivo hospitalizados”.

Agregó que "este es un medicamento que se usa para otra enfermedad, para malaria, tiene muchos efectos adversos, no se debe usar en personas que tienen síntomas leves, en manejos ambulatorios, como es la mayoría de los pacientes que no están hospitalizados”, recalcó.

De acuerdo a lo recogido por CNN, la autoridad sanitaria precisó “dado que algunos estudios dicen que podría tener alguna ventaja en pacientes hospitalizados graves para acortar su enfermedad, generalmente los enfermos conectados a respirador, es que hemos comprado dosis suficientes y anticipadas porque ya escasea en el mercado mundial y Cenabast tiene dosis para tratar hasta 300 mil personas”.

“No es para ir a la farmacia y comprarlo, porque es un medicamento que tiene efectos adversos muy severos y hay que balancear muy bien en quienes se debe usar. No en personas con síntomas leves que no tienen un riesgo de vida”, sentenció.

