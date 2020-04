Más allá de los 3 meses: Sernac instruye la suspensión de los límites de garantías en compras de productos por la emergencia del coronavirus

Si compró algo en las últimas semanas y le salió fallado, pero no ha podido o querido salir a cobrar la garantía legal para evitar contagiarse de coronavirus, sepa que los tradicionales tres meses no corren por ahora.

El Sernac emitió una circular en la que establece que el criterio por el cual las empresas del país deben respetar la suspensión de los plazos para la exigencia de derechos básicos del consumidor, como, por ejemplo, la garantía legal de productos y servicios, las garantías voluntarias y los plazos de cambios de productos por conformidad o satisfacción que ofrecen las empresas, esto frente a la necesidad de proteger la seguridad y salud de los consumidores y evitar posibles contagios producidos por la necesidad de ir a las dependencias de las empresas.

Por otro lado, la entidad acusó que ha detectado que muchas empresas no han informado oportuna y adecuadamente a sus clientes las condiciones de la suspensión de sus servicios, ni cuentan con canales o respuestas expeditas para atender las solicitudes y consultas de los mismos. En este escenario, el organismo afirma que si las personas no pueden acceder a la información de cómo ejercer sus derechos, no pueden correr los plazos establecidos para exigirlos.

El director del Sernac, Lucas Del Villar, indicó que “esta emergencia nos ha desafiado como autoridad, pues la Ley del Consumidor no contempla situaciones tan excepcionales. Por ello, estamos reinterpretando la normativa en favor de las personas para que una vez que pase esta emergencia, puedan ejercer sus derechos sin problemas ni trabas. La contingencia sanitaria no puede significar que los consumidores pierdan sus derechos”, sostuvo.

Qué se suspende

Los derechos cuyos plazos deberán suspenderse son: