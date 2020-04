Peligro en alta mar: el Pentágono teme que covid-19 afecte más barcos de la Marina

La cúpula militar de Estados Unidos prevé que el nuevo coronavirus podría llegar a más barcos de la Marina en alta mar, luego de que un brote en un portaaviones que se encuentra en el océano Pacífico ha infectado a más de 400 marinos, señaló el jueves un general de alto rango.

El general John Hyten, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que un miembro de la tripulación del portaaviones USS Theodore Roosevelt fue colocado el jueves en terapia intensiva en Guam, donde la embarcación ha estado atracada durante más de una semana. Añadió que 416 tripulantes están infectados y que hay 1.164 resultados de pruebas pendientes.

Defensoría de la Niñez critica asimilar cuarentena con vacaciones escolares: "No pondera debidamente los derechos a la educación, a la salud mental y al juego" En un comunicado, además, le entrega seis recomendaciones al ministerio de Educación.

"No es buena idea pensar que el problema en el Teddy Roosevelt es único", comentó Hyten durante una conferencia de prensa del Pentágono. "Tenemos demasiados barcos en el mar… Pensar que no volverá a suceder no es una buena forma de planificar".

En tanto, el almirante Mike Gilday dijo que el problema más grande es la incapacidad para realizar pruebas a suficientes personas rápidamente, incluidos aquellos a bordo del USS Nimitz, el siguiente portaaviones estadounidense que será desplegado al mar.

"El desafío que tenemos ahora, es tener el tipo de capacidad en la que podamos realizar pruebas en volumen y con velocidad", comentó Gilday a un pequeño número de reporteros el jueves. "Realmente no tengo una buena estimación en este momento sobre cuándo podría estar disponible esa capacidad en las cantidades que nos gustaría ver".

Saint George´s confirma primera víctima fatal a causa del covid-19 "No hay palabras para expresar nuestro dolor en esta partida", dice el comunicado en el que el establecimiento educacional informó el deceso.

Señaló que los marinos del Nimitz, que está en puerto preparándose para zarpar, tendrán restricciones de movimiento por dos semanas antes de que el barco parta.

Un marino fue retirado del Nimitz hace más de una semana luego de presentar síntomas, pero la prueba no fue concluyente, informó la Marina. Hyten insinuó que un pequeño número de marinos estaba enfermo, pero el cuerpo informó el jueves que ninguno que actualmente está en la embarcación ha dado positivo al COVID-19 o ha desarrollado síntomas.