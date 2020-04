Rosa Oyarce dispara desde afuera del Minsal: "Si fuera por un tema de evaluación tendrían que irse muchos del Gobierno, no sólo yo"

Pocas horas después que el Minsal la exonerara como Seremi de Salud de la RM y luego rechazara su integración al comité especializado del covid-19 que encabeza el ministro Sergio Mañalich, Rosa Oyarce sigue profundamente dolida y decepcionada y, en medio de ese estado de ánimo, anuncia que escribirá un libro con su experiencia en el mundo sanitario.

"La idea es escribir un libro que deje algo, un aprendizaje. Yo no soy una persona rencorosa con nadie, siempre he sido una mujer sensible… Soy mujer, ustedes saben lo que eso significa. A mí me piden el cargo por ser mujer, si hubiera sido hombre esto no habria ocurrido. Cuando llegué al cargo lo primero que hicieron fue bajarme el sueldo por ser mujer… A mi me lo bajaron, porque las otras seremis ganaban menos, aunque las otras regiones son chiquitas: yo tengo 52 comunas", reveló Oyarce esta mañana en el matinal de La Red.

La tecnóloga médica asume que "tiene razon Mañalich, porque todas las autoridades estamos disponibles para que la autoridad máxima determine cuando quiera que se acaba el cargo, pero estamos en una situacion difícil y hay que preocuparase de las formas también… No sé si él estaba diciendo que estoy bien o mal evaluado, aunque ha habido algunos ministros que no han sido bien evaluados por la ciudadanía y eso no ha ocurrido conmigo; siento que la gente reconoce mi labor".

Y fue más allá, reconociendo que "no tengo problemas con alguna evaluación, pero si fuera por un tema de evaluación tendríamos que irnos no solamente yo, tendrían que irse muchos del Gobierno… Pero no me preocupa, sí me preocupa que la ciudadania esté conforme por mi trabajo, es lo más importante. Todas las autoridades somos evaluadas en forma administrativa en base a algunos ítemes, pero tambien en base a la percepción de la ciudadanía".

Rosa Oyarce retomará otra función en una municipalidad y junto con su autocrítica tiene perfecta claridad sobre el momento en que se produjo el quiebre con el ministro de Salud: "Pienso que algo ocurre porque de un momento a otro me sacan del aeropuerto (Pudahuel) y allí se instala el Minsal en pleno. Uno piensa que van a llevar más recursos, sin embargo se sigue haciendo lo mismo pero con las figuras del Minsal. Es entendible, se trata de un tema internacional, pero cuando usted ve que se le indica a las personas que haga esto o hablen igual que la Rosa Oyarce, eso demuestra que estamos reemplazando a una figura por otra".

Luego lo reafirma. "El tema parte en el aeropuerto, tomo decisiones en un Coe de emergencia en enero, y despues de eso no le gustó parece a otro ministerio. Yo me anticipé a hacer lo que corresponde a una autoridad sanitaria, nunca me sobrepasé en las atribuciones y tomé las medidas oportunas… Si no lo hubiera hecho me habrian acusado hoy de abandono de deberes", expresa. Y cierra su análisis con la convicción de que "nadie es perfecto, eso se lo dejo sópolo a Dios. Yo soy cristiana y creo que todos nos equivocamos alguna vez".