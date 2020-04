El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, visitó hoy por cuarta vez la cárcel de Puente Alto para conocer en terreno la situación de emergencia que vive el recinto debido al brote de coronavirus que la afecta.

“Este brote tiene a 26 gendarmes y 23 internos contagiados, pero también a 40 gendarmes que están en cuarentena. Como INDH sostenemos que esa crisis penitenciaria se está transformando en una crisis sanitaria y eso va a llevar a una crisis de salud pública”, alertó Micco.

El titular del INDH añadió que “los gendarmes entran y salen, ellos no están prisioneros en la unidad, por lo que muy rápidamente esta crisis sanitaria se puede trasladar a la comunidad”.

Debido a la magnitud de la emergencia, Micco pidió urgentemente que las autoridades actúen en el centro penitenciario capitalino.

“El coronavirus sigue avanzando rápidamente y si el Estado no interviene, esto puede transformarse en una tragedia. Por eso reiteramos: que el Estado intervenga ahora ya. No a este ritmo, se requiere ir mucho más rápido”, culminó.

Cabe recordar que esta semana, el Congreso aprobó la ley de indulto conmutativo, que permitirá a unos 1.300 reos de baja peligrosidad de todo el país acogerse al beneficio de arresto domiciliario total, para descongestionar las unidades penales ante la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la iniciativa no podrá promulgarse mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre un requerimiento presentado por 12 senadores de la UDI, quienes consideran discriminatorio que los condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco no puedan acogerse al beneficio, debido a que el proyecto excluye a esa causal, así como también las de violación, homicidio, narcotráfico y violencia de género.