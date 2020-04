Bernie Sanders entrega su apoyo a candidatura de Joe Biden para la Casa Blanca

Bernie Sanders le dio su apoyo el lunes a la candidatura de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos, apareciendo junto al ex vicepresidente en un video por internet.

“Le estoy pidiendo a todos los estadounidenses, le estoy pidiendo a todos los demócratas, le estoy pidiendo a todos los independientes, le estoy pidiendo a muchos republicanos que se unan en esta campaña para apoyar esta candidatura, a la que respaldo”, expresó Sanders.

“Tenemos que hacer que Trump sea presidente de un solo período”, agregó. “Haré todo a mi alcance para hacer eso posible”.

Es una muestra importante de unidad entre los demócratas en momentos en que Biden tiene el desafío de atraer el voto joven y progresista de cara a las elecciones de noviembre versus el presidente republicano Donald Trump.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2020