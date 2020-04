51% aplica teletrabajo y 38% ha despedido trabajadores: cómo las empresas del comercio enfrentan la crisis del covid-19

Comercios cerrados y empleados en la incertidumbre. El comercio ha sufrido los embates de la emergencia del coronavirus, debido a las restricciones como cuarentenas y límites de funcionamiento.

Al respecto, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile (CNC) realizó una segunda encuesta a los asociados lo largo de Chile, entre el 2 y el 8 de abril, para conocer el escenario que están viviendo las distintas empresas y cómo éste ha ido desarrollándose en el tiempo.

Contestaron 569 empresas distribuidas a lo largo del país las cuales representan 113.448 trabajadores y 7.054 locales. Las empresas fueron calificadas según número de empleados, de esta manera un 44% de las empresas son microempresas (de menos de 10 empleados) un 31% pequeñas (entre 10 y 49 empleados), un 16% medianas (de 50 a 149) y un 9% grandes (más de 200 empleados).

¿Y los resultados? El sondeo da cuenta que un alto porcentaje de empresas que están cerradas, o sin operaciones, 37% está operando bajo el 50% y solo 7,1% está operando al 100%. Por su parte, 51% de las empresas están aplicando el teletrabajo, pero solo un 12% del total de los trabajadores reportados por las empresas está haciendo esta modalidad.

Para Manuel Melero, presidente de la CNC, la encuesta “demuestra con claridad que el plan de rescate económico debe ser implementado rápidamente, para que beneficie efectivamente a los empresarios del sector y que los parlamentarios aprueben el proyecto de ley que aumenta el capital de Fogape, sin modificaciones al umbral del millón de UF de ventas, porque esas empresas son las principales empleadoras del país por lo que necesitan esos recursos para mantener el empleo y seguir funcionando".

El dirigente gremial agrega que “a la luz de esta encuesta se puede concluir que el sector de comercio y turismo no resiste mucho tiempo más en la actual condición de no funcionamiento". Por tal razón y junto con la urgente implementación de las medidas presentadas por el Ejecutivo, el dirigente señala que "se hace imprescindible que estos sectores puedan volver a funcionar lo antes posible”.

Más riesgo de despidos en pymes

Respecto del ámbito laboral, el sondeo del gremio comercial da cuenta que 62% dice que no ha reducido personal en las semanas previas a la encuesta, mientras que 38% sí lo ha hecho. El porcentaje de aquellas que sí han desvinculado es mayor en las grandes empresas, lo que tiene sentido ya que tienen un mayor número de trabajadores.

En tanto, independientemente de los despidos que ya se han realizado, al preguntar por el futuro de sus trabajadores dada la crisis sanitaria-económica que estamos viviendo se observa que 17% de los trabajadores corren el riesgo de ser desvinculados en los próximos meses. Esto varía claramente según tamaño de empresa, donde en las grandes empresas el 16% de sus trabajadores podrían ser desvinculados versus las mipymes, donde un 24% de los empleados serían desvinculados en esta crisis.

Por el contrario, al preguntar por las medidas que están adoptando con sus trabajadores, un tercio de los encuestados dice que tratará de mantener a sus empleados usando la nueva ley de protección de ingresos, luego un 15,6% dice que reducirá personal usando medidas disponibles con el resto y un 4,2% también reducirá personal, pero manteniendo al resto con su salario normal. También el sondeo indica que 15% mantendrá a su personal en iguales condiciones que siempre, un 10,4% que aún está avaluando que hacer y 8,7% cerrará el negocio.

Bajo teletrabajo

Con medidas como la cuarentena, ha tomado fuerza el teletrabajo y, aunque 51% de las empresas dice que sí tiene colaboradores en esa modalidad, el porcentaje que lo está haciendo desde sus hogares dentro de cada empresa no es alto, en general, 25% de las empresas dice que entre un 1% y un 25% de sus trabajadores están laborando a distancia y en el otro extremo, un 13% dice que entre el 75% y el 100% de sus trabajadores está trabajando desde los hogares.

La opción del delivery: no para todos

Pese al auge que ha tenido la oferta de despacho a domicilio de distintos sectores y no necesariamente a través de ventas online, de todas formas, 41% de los encuestados dice que es un servicio que no aplica para su negocio por lo tanto no es una solución para ellos en esta crisis, 31% dice que siempre ha tenido esta opción y 17% dice que no lo ha implementado, pero piensa hacerlo, mientras que un 10% no lo tenía y ya lo implementó.