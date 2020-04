La defensa de Urenda tras viaje en helicóptero: "Duele que la autoridad a uno lo juzgue antes de tiempo"

Los casos de viajes a la costa en helicóptero durante la semana pasada, ha marcado la agenda pública. El gobierno condenó los hechos y la Fiscalía ya anunció una investigación de oficio.

Uno de los nombres que salió a la luz es el del empresario naviero, José Manuel Urenda, quien viajó a Cachagua desde la comuna de Vitacura.

Hoy hizo sus descargos a través de La Tercera PM. “Esto ocurrió antes de que existiera prohibición de volar y antes que se produjeran traslados por Semana Santa a la costa. Nunca jamás se me ocurrió trasladarme, no obstante yo reúno los requisitos para haberme instalado allá. Tengo la edad y fui operado del corazón hace un par de años, un año y medio, más o menos”, precisó.

El presidente de Agencias Universales, explicó que “salimos el día en que no existía ninguna prohibición”. "Consultamos y nos dijeron que no había barrera sanitaria y no nos habrían dejado salir de lo contrario. Registramos el vuelo, el piloto tuvo que presentar la documentación del caso con salvoconductos y salimos plenamente autorizados”.

“Me duele que la autoridad a uno lo juzgue antes de tiempo. Vean el proceso. Revisen la documentación y después vean si cabe por algún lado que me puedan sancionar. No fue nada más que eso. Fui solo con el piloto. Nadie pernoctó en la casa. Como te digo, pasamos antes sobrevolando el centro de distribución. Aterrizamos allá. Al rato, nos volvimos y directo a Santiago, porque a las 18 horas, Tobalaba cerraba. Es como andar con el auto al día. Con auto con patente. Dentro de las velocidades permitidas”, replicó Urenda.

Urenda indicó que debía revisar un centro de distribución a la salida de Santiago al norte. Visitó el inmueble y aprovechó el viaje para visitar su casa de Cachagua. Según dice, el viaje ocurrió el pasado martes, pasado el mediodía y regresó a Santiago antes de las 17 horas.