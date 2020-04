Parten las “vacaciones” escolares: aconsejan alejar a los niños de las pantallas

El hecho de que los niños estén encerrados en casa, por varios días, puede generar estrés. Para ellos y para el grupo familiar. ¿Los motivos? Estudiar en un contexto distinto, la multiciplidad de tareas de los padres con el teletrabajo, entre otros factores.

¿Vacaciones?

Para los escolares, niños y adolescentes, el período de vacaciones es vital, pero se decidió que éste comenzara hoy. ¿Cómo marcar la diferencia entre una cuarentena sin y una con vacaciones?

Mariluz Cano, jefa de la carrera de Educación Parvularia en Usek, dice que “lo más importante es que los padres les hagan sentir a los niños que invierten tiempo con ellos”. Aprovechando que los niños y jóvenes estarán sin tareas, la académica recomienda “jugar juegos antiguos, que permitan a los papás y mamás conectar con su pasado y su niño interior”.

Getty

“De esta manera, se contribuye a generar una fuerte contención emocional que los pequeños necesitan”, agregó.

Marcar las diferencias

Marlene Muñoz, sicóloga de la Red Educacional Cognita, recomienda “dejar atrás todo lo que tenga que ver con colegio”. “Puede haber apoderados o jóvenes que sientan que tienen más tiempo y opten por avanzar las guías pendientes, pero la idea es que eviten eso y logren desconectarse”, dice la especialista.

Muñoz llama a mantener la rutina, para no perder los hábitos, como los horarios de alimentación o tareas de higiene. “Si no, les puede costar más volver a la rutina”, puntualiza. Una herramienta útil son los “horarios de actividades”, que determinan cierta hora para levantarse, jugar, almorzar, pintar, compartir en familia, etc. “Son buenas herramientas, porque les presentan desafíos positivos”, comenta Muñoz.

Ojo con las pantallas

Pollete Iturriaga, terapeuta ocupacional y docente de Usek con especialidad infanto juvenil, llama a los padres a “alejar a los niños de las pantallas”. “Pueden crear sus propios juegos con elementos reciclados, hacer carreras de obstáculos o jugar juegos de rol. Es mejor que los padres usen la tecnología para buscar ideas, que simplemente pasarles la pantalla a los niños”, destaca.

Getty

Sobre los niños y adolescentes del Programa de Integración Escolar (PIE), la especialista señala que es importante hacer actividades que generen interés además de lo lúdico.

“En estos casos, si el equipo del colegio no ha hecho seguimiento de los niños, es ideal contactarse con ellos y preguntar por actividades”, recomienda. Para las tres profesionales, lo más importante es combinar creatividad con dedicación.

Tres aspectos importantes a considerar

Durante el tiempo de vacaciones no se deben dejar de lado las tareas diarias relacionadas con hábitos e higiene, ya que podría costar más volver a la rutina. Las actividades familiares y lúdicas deben estar presentes. Prefieran pintar algo en conjunto o jugar algún juego de tablero que estar frente a una pantalla. Estar encerrados hace más complejo el desafío de entretener a los niños. Tenga siempre presente su comportamiento y la expresión de sus sentimientos.

Getty

Seis actividades recomendadas para compartir con los niños y la familia

Juegos de tablero

Una tarde con “La Gran Capital” o “La Carrera del Saber” puede ser una opción entretenida.

Las escondidas

Revivir juegos de nuestra infancia ayuda a los familiares a conectar con su “niño interior”.

Arte de reciclaje

Cartones, botellas y papeles pueden convertirse en entretenidos personajes para que los niños jueguen.

Mural familiar

Pintar una de las paredes de la casa puede ser un desafío, pero también una oportunidad de trabajo en equipo.

Gimnasio en casa

Determinar una hora para hacer ejercicio junto a los más pequeños de la casa fomenta hábitos saludables

Juegos de rol

Los juegos tipo “Calabozos y Dragones” fomentan la imaginación. ¿Qué historia crearán?