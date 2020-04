EEUU: Barack Obama entrega su respaldo a Joe Biden para su candidatura a la Casa Blanca

El ex presidente estadounidense Barack Obama, el mayor recaudador de fondos del partido Demócrata y una de sus figuras más importantes, dio su respaldo formal a Joe Biden, dando un fuerte impulso al casi seguro candidato demócrata para las elecciones de noviembre, cuando se medirá con Donald Trump, quien busca la reelección.

"Joe tiene el carácter y la experiencia para guiarnos en uno de nuestros tiempos más oscuros y sanarnos en una larga recuperación y sé que él se rodeará con buenas personas", dijo Obama en un video de 12 minutos, en el que llamó a Biden un "amigo cercano" y lo elogió por su perseverancia y compasión.

El respaldo a Biden marca el regreso de Obama a las políticas presidenciales más de tres años después de haber dejado la Casa Blanca. No mencionó por nombre a su sucesor, Trump, y en lugar de ello trató de cerrar la brecha entre los demócratas.

Obama pasó una buena porción del video reconociendo las contribuciones de Bernie Sanders. El senador por Vermont fue el principal progresista en las primarias demócratas y concluyó oficialmente su campaña la semana pasada, antes de expresar su respaldo a Biden el lunes.

El ex presidente llamó a Sanders es "un estadounidense original" y respaldó sus frecuentes llamados "un cambio estructural", pero dijo además que, aunque los demócratas "no siempre concuerdan en todo", deben unificarse para vencer a los republicanos.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020