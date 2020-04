Carrera contra el coronavirus: ¿qué tan cierto es que Chile sea el país que mejor contiene al virus en América?

“Somos el país de América Latina, de América entera, que más testeo hace por millón de habitantes. Esto es exactamente 10 veces el número de test que hace Argentina”. Así, y fiel a su estilo “optimista”, el ministro Jaime Mañalich se refirió a la reciente polémica entre los gobiernos de Argentina y Chile, que se enfrascaron en un ida y vuelta para comprobar quién actúa mejor en la pandemia del coronavirus.

¿Pero de verdad somos mejores que nuestros vecinos y el resto del continente? Según expertos consultados, si bien la cantidad de test es un punto a favor de Chile, y sí podríamos considerarnos en mejor pie que al otro lado de la cordillera, sería falso cantar victoria a nivel regional.

Ernesto Laval, ingeniero en computación y doctor en educación, explica que “hay bastante consenso en que al comparar, es difícil usar la cifra total de casos confirmados como buen parámetro. El crecimiento de fallecidos termina siendo una cifra que tiene menos distorsiones”, explica. A criterio del experto en visualización de datos, el indicador más relevante por estos días es la tasa de crecimiento de fallecidos en los últimos siete días.

“Ese es un número fácil de entender. Si se mantiene en dos, su proyección en el tiempo crece a cifras enormes. El desafío entonces es lograr que ese número baje, acercándose idealmente a uno”.

En Chile, los últimos siete días (del lunes 6 al lunes 13) pasamos de 37 a 82 muertos a causa del covid-19. Eso quiere decir que la cifra se multiplicó 2,2 veces. Países como Colombia y México son quienes presentan los crecimientos más dramáticos de la región, con tasas 3,1 veces superiores en el mismo tiempo.

Tasa de multiplicación de fallecidos en siete días. / Ernesto Laval

Para Laval, “hay dos países que, en el reporte de casos contagiados, claramente no han seguido la curva expansiva: Uruguay y Costa Rica. En el contexto latinoamericano, ellos tienen una condición bastante más favorecida que los demás, incluyéndonos”.

El argumento del Gobierno para validar la “táctica chilena” contra el coronavirus, se basa en el alto número de test por millón de habitantes.

Cabe destacar que Chile sí es el país que realiza más test entre naciones con etapa temprana del contagio en el continente, pero Estados Unidos y Canadá, al alcanzar una etapa avanzada de la propagación, ya doblan la cantidad de test por millón de habitantes (ver gráfica).

Para el epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de la U. de Talca, Alejandro Poblete, el número de test es crucial. “Hacer comparaciones entre países es difícil, los gobiernos las pueden usarlas para justificar cómo han actuado y sus políticas. Pero que la población tenga claro que entre más pesquisas realizamos, mejor podemos interrumpir la cadena epidemiológica del covid-19”, indica.

Poblete cree que lo más importante es evaluar la letalidad y colapso sanitario en cada región de un país, y no la cifra general.

“El período de contagio es diferente en cada región. Lo vemos en Temuco, donde la tasa de contagio es bastante alta, a diferencia de otras comunas que tienen más recursos económicos. Eso me preocupa, porque el contagio no sólo se limita a aspectos microbiológicos, sino que importan aspectos sociales”, sostiene el académico.

Dos preguntas a…

Ernesto Laval, doctor en educación, ingeniero en computación y experto en datos.

¿Cómo estamos respecto de los demás países? El desafío es hacer que la tasa de muertes baje. Chile aumentó 2,2 veces los fallecimientos en una semana, y hay países que lo están haciendo mejor: Panamá, con una alta cifra de test, está creciendo a 1,6 veces en la última semana. Lo ideal es acercarse a 1. Los surcoreanos, que aplicaron una técnica de testeo masivo con un seguimiento más estricto y sofisticado, tienen una tasa actual de 1,2.

¿Vale la pena someter los datos según la población de un país? La manera en que crece el virus no depende del número de población, al menos en la etapa temprana del contagio. El virus no crece más rápido ni más lento si la población es mayor. Aumentar de mil a siete mil casos es comparable a lo que pueda pasar en Alemania o Luxemburgo. Lo que sí importa es la cantidad de casos según la capacidad del país o región. No es lo mismo mil casos en una comuna chica que en una capital regional.