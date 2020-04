Cathy Barriga indignada por no decretar cuarentena en Maipú: "No entiendo"

El Minsal dio a conocer hoy los cambios que habrá en cuanto a las comunas con cuarentena debido al coronavirus. Anunciaron que el jueves a las 22.00 se levanta la medida en Las Condes y se suman El Bosque y una parte de San Bernardo, hablando de la Región Metropolitana.

Y luego del anuncio, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, mostró su indignación.

"Hemos solicitado la cuarentena total de todas las formas, incluso de manera formal, el oficio fue recepcionado el día 3 de abril y estamos a 14 de abril, han pasado 11 días y tampoco hemos tenido respuesta formal", sostuvo.

"Yo estaba esperando, al igual que todos los vecinos y el país, esperando el comunicado y bueno la sorpresa es que nuevamente no está Maipú y es sorpresa porque que nosotros tenemos una población importante de adultos mayores", indicó.

"Me sorprende, porque si ustedes han visto las imágenes de nuestra comuna, sobre todo el sector céntrico hay importantes aglomeraciones de gente, lo que implica a mayor contagio y por supuesto hay que mencionar los casos críticos que tenemos que hoy día son 14, entonces no entiendo porque nuevamente nuestra comuna no aparece".