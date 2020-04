Escándalo total: La OMS ignoró un mail que le envió Taiwan en diciembre alertando sobre el coronavirus

Un verdadero escándalo ha surgido en las últimas horas entre el gobierno de Taiwán y la Organización Mundial de la Salud, tras la publicación de un mail donde las autoridades de la pequeña isla asiática alertaban a la OMS, a fines de diciembre 2019, sobre la aparición de un brote de neumonía atípica que se estaba observando en Wuhan, China.

Hace unos días, la organización a cargo de Tedros Adhanom Ghebreyesus había desmentido la existencia de dicho correo electrónico, sin embargo el gobierno taiwanés liderado por Tsai Ing-wen contragolpeó duramente al dar a conocer el contenido y la fecha de envío de dicho mail, el que advertía sobre el contagio de humano a humano.

"Este es el correo electrónico del pasado 31 de diciembre del 2019 que el gobierno de Taiwán envió a la OMS sobre la detección de una neumonía atípica en China conocida como SARS con pacientes tratados de forma aislada, es decir, transmisión de persona a persona", comienza diciendo el comunicado del gobierno taiwanés.

¿Qué decía el mail? "Las últimas informaciones indican que al menos siete casos de neumonía atípica fueron reportados en Wuhan, China. Sus autoridades sanitarias respondieron a los medios de comunicación que los casos se creían que no eran SARS; sin embargo, las muestras aún están bajo examen y los casos han sido aislados para tratamiento. Le agradecería mucho si tiene información relevante para compartir con nosotros. Muchas gracias de antemano por su atención a este asunto", rezaba el correo electrónico.

El comunicado de Taipei asegura que pese a haber sido ignorados, "el día en que se envió el correo electrónico mencionado a la OMS, el gobierno de Taiwán activó el control fronterizo mejorado y las medidas de cuarentena basadas en el supuesto de que la transmisión de persona a persona estuviera ocurriendo. Estas medidas incluyeron la detección de pasajeros en vuelos desde Wuhan antes del desembarque".

Las medidas de contención han dado resultado en la pequeña isla asiática, ya que hasta la fecha, Taiwán solo reporta 393 casos y 6 muertes, pese a la cercanía con China y la ciudad de Wuhan.

This is the mail @Taiwan_CDC sent to @WHO Dec. 31, 2019. “Atypical pneumonia” to #China means #SARS. Patients “treated in isolation” means human-to-human transmission. WHO should focus on fighting #COVID19, not scapegoating victims like #Taiwan. pic.twitter.com/5FIaD1cxLX

