Cómo sobrevive el comercio al coronavirus: poco teletrabajo, despidos y venta por internet

Locales cerrados y empleados en la incertidumbre. El comercio ha sufrido los embates de la emergencia del coronavirus. Así lo reveló una segunda encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chile (CNC). Allí respondieron 569 empresas de las cuales 44% son microempresas 31% pequeñas, 16% medianas y 9% grandes (más de 200 empleados).

Las alarmas se encienden al observar el ítem empleo. Porque si 51% de las empresas dice estar aplicando el teletrabajo, solo 12% del total de los trabajadores reportados por éstas está haciendo laburando en modalidad.

Y en cuanto a despidos, 17% de las empresas indicó que sus colaboradores corren el riesgo de ser desvinculados en los próximos meses. Aunque, en conversación con Publimetro, Bernardita Silva, gerenta de estudios de la CNC, aclara que “son estimaciones que ellos (los encuestados) creen que pueden despedir”, resalta que esta encuesta se realizó antes que el Gobierno anunciara su segundo paquete económico.

El comercio electrónico aparece como la alternativa para sobrevivir en este periodo, aunque el sondeo da cuenta que más de 40% dice que su negocio no aplica para esa modalidad. “Son servicios que no entregan productos, son restaurantes, hoteles o servicios de consultorías” ejemplifica Silva. En tanto 31% dice que siempre ha tenido esta opción y 17% dice que no lo ha implementado, pero piensa hacerlo.

Reconversión y delivery

Un ejemplo de lo que refleja este sondeo es el restaurante Mister Fish, el que ofrece un menú que gira en torno al pescado. “El estallido social es un chiste al lado de esto”, afirma Camilo Godoy, confundador del negocio.

Indica que de 40 trabajadores que tenían contratados antes de la llegada del virus, “efectivamente algunas personas no pudieron seguir”, pero otros se pudieron reconvertir. Así tienen meseros que ahora reparten a domicilio en bicicletas que compraron con el apoyo de la empresa cuando lanzaron su propia plataforma de delivery, antes del covid-19. A su vez, tienen a garzonas que pasaron a ser parte de otra línea de negocio de este emprendimiento y que ha servido para tratar de sobrellevar las actuales circunstancias: el reparto de pescado fresco a domicilio.

Godoy cuenta que si antes de la pandemia el delivery era el 25% de sus ventas hoy es el 100%. “No llegamos ni por lejos a lo que vendimos antes”, reconoce, pero señala que hoy, más que ganar plata, solo queda sobrevivir y mantenerse.