¿Por qué unas comunas sí y otras no? el reporte georreferenciado que guía al Minsal para elegir las cuarentenas

Así como Perú y Argentina eligieron cuarentenas totales para contener el coronavirus y Brasil por no aplicar ninguna medida drástica, Chile optó por su propia vía: las cuarentenas progresivas. Esa decisión, sin embargo, ha traído varias interrogantes.¿Qué factores concretos determinan los cierres sanitarios? Parte de esa explicación está en un equipo de geógrafos, que día a día entrega reportes al Minsal.

El Bosque ayer se sumó a las comunas en cuarentena: en las últimas dos semanas -ver gráfico en página siguiente-, sumó al menos 48 nuevos casos. En La Florida, por su parte, 73 personas dieron positivo en 14 días, pero la autoridad no decretó la misma medida. Allí la clave no está en el número de casos, sino que El Bosque, entre la lista de comunas de la capital sin hospitales, es la que mayor población de adultos mayores tiene (más de 28 mil).

Parte de esos factores son los que Manuel Fuenzalida, director del Departamento de Geografía de la U. Alberto Hurtado, miembro de un equipo de cerca de 10 geógrafos, hace ver todos los días al Minsal. En conversación con Publimetro, el doctor en territorio detalla que “hemos definido un set de variables que permiten definir si al detectar una alta concentración de casos en un territorio, y mayores niveles de vulnerabilidad, se recomienda la cuarentena”.

Los indicadores son variados, se suman nuevos a diario y algunos pesan más que otros: índices de pobreza multidimensional, cantidad de personas en control por enfermedades cardiovascularesur, respiratorias o diabetes, concentración de población adulto mayor, número de campamentos, viviendas sociales, capacidad hospitalaria, entre muchos otros. La labor, dice Fuenzalida, implica “bastante trabajo, nos ocupa 27/7 porque levantamos datos apenas aparecen. Mientras más rápido, mejor son los análisis”, sostiene.

El equipo, de hecho, desde el 24 de marzo georreferencia a diario cada contagiado en Chile, información disponible únicamente para las altas esferas de decisión política. Dichos mapas explican, en parte, las cuarentenas parciales en ciertas comunas. “Afortunadamente somos capaces de producir la información a diario, la georreferenciación de los datos. Eso hace que en la práctica estemos siguiendo en tiempo real el crecimiento de la pandemia. Es porque hemos tenido casos que durante las últimas dos semanas oscilan entre 200 y 500 casos diarios. Totalmente distinto sería que tuviéramos volúmenes de mil o dos mil casos nuevos. Ahí la capacidad instalada no podríamos dar respuesta en tiempo real”, detalla el académico UAH.

2 PREGUNTAS A…

Manuel Fuenzalida, geógrafo de la UAH y miembro del equipo que asesora al Minsal.

¿La geolocalización de contagios será pública alguna vez? A mí me encantaría que eso estuviera a disposición de cualquier persona que quisiera tomar las medidas respectivas de autocuidado, pero no se ha tomado la decisión de que sea pública esa información. Es tan altamente sensible que sólo la maneja el más alto nivel en toma de decisiones. Así y todo, sería ideal que el visor (mapa) se adaptara para estar a disposición de todos.

¿Cuántos factores utilizan para sus reportes? Aquí se observan muchas variables territoriales y se presentan a la autoridad política para que tomen decisiones en proporción a esa evidencia de datos. No es que se esté produciendo una sola perspectiva o un conjunto reducido de factores. Cada vez se incorporan más. Cuando empezamos, la única variable para precariedad era el porcentaje de pobreza comunal, pero ahora eso ha escalado muchísimo.