EEUU: Elizabeth Warren anuncia apoyo a candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca

Elizabeth Warren respaldó el miércoles a Joe Biden y se convirtió así en la última de los ex contendientes del ex vicepresidente en apoyar su candidatura a la Casa Blanca, a medida que el Partido Demócrata intenta proyectar una imagen de unidad frente al republicano Donald Trump antes de las elecciones generales de noviembre.

La senadora por Massachusetts llegó a estar brevemente al frente de la contienda demócrata en el otoño, pero suspendió su campaña el mes pasado después de un decepcionante "Supermartes" _cuando el mayor número de estados realizan elecciones primarias para seleccionar a los delegados a la convención nacional demócrata_ que incluyó un tercer lugar en su estado natal.

Tras abandonar la contienda, Warren se abstuvo de respaldar de inmediato a Biden o su compañero progresista Bernie Sanders, pero la dinámica interna cambió sustancialmente en las semanas siguientes, con el proceso suspendido en medio de la pandemia de coronavirus.

Sanders se retiró la semana pasada y respaldó a Biden días después, con la esperanza de persuadir a sus fervientes partidarios progresistas para que se unan detrás de Biden, que tiene una tendencia más centrista. El expresidente Barack Obama hizo lo mismo el martes y ahora Warren, algo que podría alimentar las conjeturas de que Biden podría elegirla como compañera de fórmula, como candidata a la vicepresidencia.

Warren no mencionó esa posibilidad al anunciar su respaldo el miércoles en un comunicado, pero añadió que Biden "creció del lado desaliñado de la clase media". Esa frase, que fue una pieza central de la propia campaña de Warren, se refería a la propia educación de ella en Oklahoma.

Warren también se refirió a la pandemia al tuitear: "En este momento de crisis, es más importante que nunca que el próximo presidente restaure la fe de los estadounidenses en un gobierno bueno y efectivo, y he visto a Joe Biden ayudar a nuestra nación a reconstruirse. Hoy, estoy orgullosa de apoyar a @JoeBiden como presidente de Estados Unidos".

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020