Otra vez amigos: Chile y Argentina superan tensión por comparación de cuarentenas

El viernes de la semana pasada, el presidente argentino Alberto Fernández señaló, exhibiendo estadísticas, que la política de cuarentena total que rige en Argentina está dando mejores resultados en el combate contra el coronavirus que el camino seguido por Brasil y Chile. Después, una minuta interna del gobierno chileno, que se tomó como oficial en el país transandino, defendía la opción de la cuarentena parcial y replicando que en el país se hacían muchos más tests de covid-19 que en Argentina.

Pero ambos gobiernos limaron asperezas con una reunión bilateral, por videoconferencia, que sostuvieron el canciller Teodoro Ribera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con sus pares trasnandinos Felipe Solá y Ginés González, respectivamente.

Los secretarios de Estado chileno se conectaron desde el edificio Carrera, sede del ministerio de Relaciones Exteriores, y los ministros argentinos desde el ministerio de Salud de ese país.

"Antes que nada, queremos agradecer la videoconferencia (…) Creo que estos son los momentos de mayor colaboración. Los países, más que estar en competencia, deben colaborar, porque esta no es una crisis de estados, es una crisis universal. No hay fronteras que paren el virus y, por tanto, a un país le puede ir espectacularmente bien, pero si a los vecinos no les está yendo bien, no va a vencer al coronavirus”, dijo Ribera durante la reunión.

Tras la cita, el canciller chileno expresó que “fue muy interesante, tanto Argentina como Chile mostraron sus procesos de control del avance del coronavirus. Esta fue una reunión técnica, de alto nivel, donde se intercambaron análisis, estadísticas y decisiones políticas que los países van asumiendo para combatir el coronavirus”.

Sobre las diferentes modalidades de cuarentena aplicadas, Ribera agregó que “hoy nadie sabe a ciencia cierta cómo debemos combatir el virus, vamos a través de acierto y error, por lo tanto, compartir los conocimientos entre estados que aplican soluciones distintas es muy conveniente, porque uno puede ir viendo si la mejor solución la tiene uno o el otro”.

Y reiteró: “Está claro que Chile no va a poder controlar el coronavirus si no lo hacen Argentina, Perú y Bolivia, nuestros vecinos”.