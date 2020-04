Dramática petición de ayuda al Gobierno de 80 chilenos varados en la India

Lo que era un viaje soñado se convirtió en una pesadilla para la diseñadora chilena Abigaíl Zenetta Cárcamo (arriba en la imagen), quien a fines de febrero se fue a la India para participar en un curso de yoga de casi un mes.

Ella volvía el 25 de marzo, pero la cuarentena dictada en el país asiático por el coronavirus la dejó varada en la ciudad de Rishikesh, en el norteño estado de Uttarakhand, cerca del Himalaya, en una urbe conocida como la capital mundial del yoga y donde en febrero de 1968 estuvieron los Beatles en el hoy cerrado centro del Maharishi Mahesh Yogi.

“Conmigo hay otros seis chilenos acá, pero en toda la India somos cerca de ochenta personas las que no podemos regresar a nuestro patria. Acá ahora acaban de alargar la cuarentena hasta el 3 de mayo y estamos desesperados. Estamos encerrados en la escuela en la que hicimos al curso de yoga, ni siquiera nos asomamos a la puerta. Compartíamos con gente de todas partes y ahora los únicos que quedamos somos nosotros… Es más, los uruguayos y brasileños que nos acompañaban se fueron esta semana en un vuelo especial gestionado por el Gobierno de Brasil, y no entendemos por qué nuestras autoridades no hicieron gestiones para sacarnos por esa vía, pues supimos que había espacio en ese avión. Eso fue muy feo”, cuenta Abigaíl a Publimetro desde Rishikesh.

-¿Cómo están sobreviviendo?

-Estamos hasta ahora bien de salud, pero tenemos miedo de enfermarnos porque acá no hay cómo recuperarse. Hay que entender que acá la cultura es tan distinta que se rechaza al médico tradicional, apelan más a sus prácticas sanitarias ancestrales, y por eso hasta apedrean a los doctores, quienes lo único que hacen es abrirte la boca para ver si tienes algo… Además, hay hostilidad hacia los extranjeros, porque los indios dicen que el coronavirus llegó por culpa de los foráneos, por eso no es cosa de llegar e irse a un hostal.. Se nos ha ido terminando el dinero, nos estamos manejando con transferencias, y le pagamos a gente para que nos traiga comida y cocinamos nosotros, porque a los turistas no les están vendiendo alimentos. No comemos carne y nos hemos alimentado bien, pero ya están cobrando el doble y nos dicen que está más difícil conseguir comida. El agua potable es escasa, nos bañamos una vez al día con agua fría. La electricidad se corta bien seguido y en la noche no hay.

-¿De qué forma ven lo que viene?

-Nosotros lo único que queremos es que el Gobierno chileno nos ayude, rogamos por auxilio. Nos comunicamos con la embajada (ver recuadro), pero nada pasa, al contrario de lo que vimos con gente de otros países. Nos dijeron que nos fuéramos a Nueva Dehli, que ellos nos ayudaban, pero nunca supimos cómo iba a ser ese apoyo. Y sin algo concreto, sin saber si habría un vuelo, preferimos seguir en Rishikesh, donde las condiciones son un poco mejores que en la capital, lugar en el que hay muchos más enfermos que acá. Es absurdo irnos a Nueva Dehli a la aventura, donde todo es más caro.

-¿Mantienen contacto con la embajada?

-Sí, nos mandan información sobre lo que está decidiendo la India y el contacto es la cónsul Consuelo Klaassen. Pero ellos creen que nos están ayudando y no lo sentimos así, no es un apoyo real. Queremos ahora que nos auxilien monetariamente para sostenernos acá. Algunos nos critican y dicen que vinimos a la India con el virus ya instalado, pero no es así. A fines de febrero el coronavirus estaba en China. El Canciller Teodoro Ribera señaló que los chilenos viajamos por nuestra propia responsabilidad, pero no pudimos volver porque cerraron los cielos. No tenemos la culpa, es una circunstancia en la que cualquiera espera que su Gobierno la apoye. Vimos que otros países lo hicieron con su gente y no entendemos por qué Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores no lo hizo.

Chile.Gob.cl

Las respuestas del embajador

El embajador chileno en India, Juan Angulo (al lado a la derecha), ha recibido las desesperadas peticiones de los chilenos atrapados en esa nación asiática. Y también familiares de los afectados se han comunicado con el funcionario de Cancillería desde acá, aparte de iniciar movimientos a través de las redes sociales para dar cuenta de la situación.

Abigaíl y su padre, el arquitecto Rubén Cárcamo Bourgade, han rogado por ayuda. Ella le escribió por primera vez el 1 de abril, diciendo en una parte del texto que “las líneas aéreas Ethiopian – Latam cancelaron sus vuelos y nos abandonaron, al igual que la agencia de viajes Despegar.com… Estamos sin un soporte que nos oriente, con incertidumbre y miedo”.

Y él envió un mensaje al embajador este martes, en el que señala que “la incertidumbre que nos ha generado la Cancillería es muy grande. No hemos detectado una acción tendiente a solucionar la situación de raíz y tenemos la sensación – junto a mi esposa – de que la vida de nuestra hija se encuentra en peligro… Entendemos la presión a la que están sometidos y las exigencias de gestión involucradas en esta pandemia. También esperamos que comprenda la desesperación a la que está sometida nuestra hija y toda nuestra familia en espera de las acciones necesarias para su retorno junto a tantos compatriotas varados en ese país”.

Juan Angulo respondió en ambas ocasiones.

A Abigaíl le indicó que “comprendemos su incertidumbre y lamentamos mucho la situación. Estamos muy preocupados de las condiciones de habitabilidad de nuestros connacionales varados en India y tratamos de mantener un contacto regular con todos para saber de sus condiciones. Hemos estado en contacto con las autoridades indias también para hacer respetar las disposiciones que protegen a los turistas varados”.

Y a su padre le contestó que “créame que entendemos su preocupación y la de su esposa por la situación que afecta a su hija y al resto de nuestros compatriotas varados en India y otros países. Las compañías aéreas prácticamente han suspendido sus vuelos y en la actualidad no hay conexiones posibles para llegar a Chile.. En este escenario sólo cabe explorar vuelos charters, que es a lo que estamos abocados. Tenemos el problema de la lejanía de Chile, que hace que el valor de los mismos sea elevado… De ello estamos informando a la Cancillería y esperamos poder tener alternativas realistas a la brevedad”.