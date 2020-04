Duro emplazamiento al Gobierno de gendarme de la cárcel de Puente Alto con coronavirus

Hasta el miércoles 15 de abril eran 22 internos y 43 funcionarios los contagiados por coronavirus en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto.

Y en un video difundido este jueves a través de redes sociales, un funcionario de Gendarmería que trabaja en esa cárcel contó desde su hogar que tras la visita de los ministros de Justicia, Hernán Larraín, y de Salud, Jaime Mañalich, el pasado martes al lugar, se realizó el test a pesar de no tener síntomas y pese a ello resultó positivo al covid-19.

Por lo mismo, hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera y al Gobierno para aumentar los recursos destinados a Gendarmería, y especialmente a la cárcel de Puente Alto, lugar en el que ha habido incidentes protagonizados por los debido a la pandemia.

El funcionario y también dirigente también enfatizó en que es necesario realizar el test a todos los gendarmes e internos del penal, aunque no presenten síntomas.

"Muy buenos días. Soy dirigente nacional de Anfup (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios) y trabajo en el CPD Puente Alto. El día martes concurren a la unidad penal el ministro de Justicia con el ministro de Salud a realizar una inspección. Llevaron dos móviles para realizar exámenes del covid-19. Sin presentar ningún síntoma, me sometí a este examen y me notifican que salí positivo… Debido a esto procedí a iniciar la cuarentena que corresponde en conjunto con mi familia y así también di aviso a todos los dirigentes nacionales que tuvimos reunión para poder realizar alguna situación de prevención hacia la unidad penal", señala el gendarme, quien aparece con una mascarilla, al comienzo del video.

Cárcel de Puente Alto: las nuevas medidas especiales para controlar el coronavirus Entre ellas se encuentra la suspensión del ingreso de nuevos imputados y la instalación de un túnel sanitizador.

"Le hago un llamado al Gobierno y al Presidente para que tomen las medidas del caso en la unidad de Puente Alto… Cada vez salen más funcionarios contagiados. En la actualidad tenemos a cerca de cien funcionarios en cuarentena y 65 han dado positivo (entre gendarmes y reos). También hay que tomar resguardos con la población penal y deben entregar los insumos necesarios. Los que han entregado todavía son insuficientes", prosigue el trabajador penitenciario.

"También le hago un reconocimiento a nuestro director general (Christian Alveal Gutiérrez), quien con pocos recursos ha extremado las máximas medidas de seguridad hacia su personal. Él está en permanente contacto con los dirigentes de Puente Alto y está preocupado. Pero si el Gobierno no ingresa recursos a Gendarmería para poder combatir esta pandemia, vamos a estar en un escenario muy complicado".

Luego, el gendarme se dirigió a Jaime Mañalich: "También hago un llamado al ministro de Salud para que realice los exámenes a todos los funcionarios de Puente Alto. Así como yo, puede haber muchos que no teniendo síntomas están contagiando tanto a sus familias como a otras personas… A los internos de la unidad de Puente Alto también realícele los exámenes para hacer una segregación adecuada para que no siga el contagio. Si no tomamos medidas concretas para solucionar el problema en Puente Alto, vamos a lamentar a lo mejor vidas. Y eso es lo que como gendarmes no queremos, ni para los internos ni para nuestros funcionarios".

Video previo a incidentes en cárcel de Puente Alto cita a Bachelet y denuncia casos positivos de covid -19: "Esto es un llamado al ministro de Salud y al señor Presidente" Videos en redes sociales denuncian que un gendarme y tres reos tienen coronavirus en el penal.

El gendarme contagiado de coronavirus agregó en su relato que "las autoridades de Gobierno deben tomar medidas concretas y claras. No den soluciones parches. Puente Alto es en la actualidad la unidad crítica en lo sanitario… Tomen medidas concretas. Hago un llamado y ayuden a nuestro director general, quien ha hecho todos los esfuerzos para poder salir adelante. Pero si no hay recursos para Gendarmería eso va a ser totalmente innecesario".

El mensaje terminó así: "También le hago un reconocimiento a nuestro personal de Puente Alto, a todos los funcionarios que en la actualidad están trabajando. A los que nos encontramos en cuarentena tanto por ser positivos como por precaución, un fuerte abrazo y un fuerte cariño, porque nosotros hicimos un juramento ante la bandera y lo vamos a cumplir hasta rendir la vida si fuese necesario. Pero la autoridad tiene que comprometerse con Gendarmería, que está en una crisis sanitaria en el CPD Puente Alto. Y no solamente ahí, sino que a nivel nacional… Hago un llamado a la autoridad para que tomen las medidas en todos los penales del país. Puente Alto es el primero, y esto puede pasar en otras unidades penales y se nos va a complica mucho… Muchas gracias".

El diputado Miguel Crispi, de Revolución Democrática y quien representa a la comuna de Puente Alto, difundió en su cuenta de Twitter el video y apoyó el llamado del dirigente, con el que tuvo contacto y reuniones antes de confirmarse que está contagiado.