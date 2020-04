Recoleta versus Torres Bellavista: las dos interpretaciones de un fallo

En un fallo unánime la Tercera Sala de la Corte Suprema, desechó el Recurso de Casación de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, propietaria del Conjunto Armónico Bellavista, dándole la razón a la Municipalidad de Recoleta, quien argumentó que el permiso de construcción 252 de dicho proyecto estaba caduco.

Esa es la visión del municipio.

Por unanimidad los cinco magistrados que conforman la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvieron que la actuación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue ilegal al no otorgar la recepción de la segunda torre del Conjunto Armónico Bellavista, que el edil pretendía demoler y da un plazo de 30 días para concretar la entrega, según establece la Ley General de Urbanismo y Construcción.

La visión de la empresa.

¿Quién tiene la razón?

De acuerdo al municipio de Recoleta, en lo medular, el máximo tribunal, ratificó la pérdida de vigencia de pleno derecho del permiso de edificación del proyecto, ubicado en la manzana del ex liceo alemán, por inactividad de la inmobiliaria por más de tres años.

Luego de este fallo, la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista, deberá tomar una decisión de qué hacer con este proyecto que no respetó las normas establecidas en la comuna Recoleta, pues la torre 2 del proyecto al no tener permiso de construcción, tampoco puede obtener su recepción final, por lo cual deberá ajustar la altura del edificio a lo que estipula la normativa comunal vigente. Mientras que la torre 3 deberá comenzar desde cero su tramitación.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mostró satisfecho e indicó que “este es un gran triunfo. El fallo unánime de la Corte Suprema confirma que nuestra Municipalidad ha actuado siempre ajustada a derecho y que este proyecto inmobiliario, al no tener permiso y no tener recepción final, no puede ser reconocido por nosotros, entonces ellos deben tomar una decisión, seguir adelante con el proyecto respetando las normativas urbanísticas vigentes o desechar el proyecto lo cual -en ambos casos- implica demoler”.

En tanto, el abogado de Desarrollo Inmobiliario Bellavista, Christian Espejo sostuvo que “la Corte Suprema finalmente confirma que nosotros siempre tuvimos la razón, que no habíamos cometido irregularidad alguna y que el alcalde Jadue actuó ilegalmente”.

Agregó que “esperamos que tras este rotundo fracaso el alcalde Jadue acate lo resuelto por la Corte Suprema al más breve plazo y no invente más resquicios administrativos para dilatar la recepción definitiva, para que podamos entregarle su departamento a tantas familias que llevan años esperando”.