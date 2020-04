Le llovieron las críticas: diputada Marcela Hernando participó en comisión de Salud mientras manejaba con "manos libres"

Durante la jornada de este jueves, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, participó de la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara mientras manejaba su automóvil desde Valparaíso al aeropuerto de Santiago, usando "manos libres".

Pero a los pocos minutos, el diputado RN Andrés Celis le llamó la atención. “No es la forma más prudente. Estoy cierto de que no tuvo la intención de hacerlo pero para evitar que este tipo de situaciones ocurran, habrá que incluir en el reglamento que no se podrá participar de una comisión o sesión de esa forma, es decir, manejando”, indicó en declaraciones consignadas por Radio Bío Bío.

Su defensa

La parlamentaria por Antofagasta hizo sus descargos e indicó que “no era una sesión de sala, era una Comisión. Eran los primeros ensayos que se están haciendo con comisiones”.

"Entonces, tenía dos opciones. Una: no escuchar, no participar o la otra era conectarme, pero solamente ir con el manos libres. En ningún momento me distraje de mi conducción, y a mí lo que me interesaba era escuchar a la subsecretaria (de Salud, Paula Daza)”, puntualizó.