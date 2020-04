Ximena Ossandón y petición de Ley Seca: "Hay alguien de arriba que no ha querido dar el pase a esto"

Diputada Ossandón usted ha presionado para adoptar mayores restricciones en materia de alcohol ¿En qué contexto hace estas propuestas?

Mi idea es que las restricciones más severas rijan durante el estado de catástrofe. Esto, porque, dado que el hacinamiento y el estar en cuarentena produce mayor estrés, mayor angustia y ansiedad, no se puede agregar el factor alcohol. Claramente ahí se puede la capacidad de actuar y reaccionar bien. Y, en ese contexto, no se produce el efecto placebo. Cuando se toma, generalmente la situación termina mal y los más afectados son siempre los niños y las mujeres. Cómo no se va a poder hacer un esfuerzo para evitar sumar tragedias en este estado de cuarentena. Me parece que somos tan gallos, pero cuando pedimos un esfuerzo personal, el placer está por encima.

¿Que le parecen las respuestas de las autoridades?

Me preocupa mucho la actitud del Senda. Creo que han sido pasivos, pese a que son el organismos encargados de la prevención del consumo excesivo de alcohol. Se dice que con una Ley Seca puede aumentar la venta clandestina, pero eso siempre ha existido. Eso es de una ingenuidad absoluta. Lo que me llama la atención es que cuando en el extranjero una de las primera reglas es dificultar el acceso, pero acá eso no pasa. Acá tienen que aclarar por quién se la juegan, por los niños y las mujeres, o por llevar un equilibro con la empresa.

¿Pero el error es sólo del Senda o del Ministerio?

Yo creo que no es sólo un error del Senda. Ese es un servicio que depende del Ministerio del Interior. Yo creo que esto es una cosa que viene de la cúpula de arriba. Yo no dudo del espíritu de Carlos Charme. Estoy segurísima de que en el fondo está con lo que yo pienso. Yo creo que hay alguien de más arriba que no ha querido dar el pase a esto.

¿Con quiénes ha abordado el asunto?

He conversado el tema con el subsecretaria Paula Daza y la ministra de la Mujer (s), y, en realidad, to me conformo con que tomen el tema lo antes posible. Que por último no hagan Ley Seca, pero sí más restricciones.