Alcaldes cuestionan "secretismo" del Gobierno: alcalde Jadue alude a "resignación complaciente" del Minsal frente a la pandemia

Cincuenta y ocho alcaldes suscribieron este jueves una declaración pública donde criticaron el manejo de la crisis así como la falta de entrega de datos por parte del Gobierno y lo llamaron a “terminar con el secretismo”. Según el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, el Ejecutivo “parece estar más preocupado de la economía que de la salud de las personas”.

En el comunicado los jefes comunales cuestionan la estrategia desarrollada por el Minsal y Jadue es aún más crítico al aludir a la “resignación complaciente del ministro de Salud Jaime Mañalich y del Presidente Sebastián Piñera”.

Sobre ello, precisó que "la declaración la hicimos porque vemos con mucha preocupación las premisas con las que está actuando el Gobierno y, especialmente, el Ministerio de Salud. Cuando Mañalich dice que los 18 millones de chilenos nos tenemos que enfermar, más que una visión de un estadista es una resignación de un Gobierno que parece que no quiere detener la pandemia, sino más bien administrarla. Pareciera ser que el gobierno quiere extender la crisis sanitaria para no tener que enfrentar ninguna discusión de las que están pendientes en el país. Así mantienen a todos inmovilizados. No compartimos la toma de decisiones del Gobierno, nos aburrimos de que se nos tome como enemigos y también de los cambios de discurso de un día para otro del ministro, que está esperando que el virus se convierta en buena persona…”.

En la carta, los alcaldes exigen que se termine con el “secretismo” y que se compartan los datos de los enfermos de covid-19 con el sistema de salud primaria municipal. Sin embargo, el ministro respondió que de entregarse dicha información se estaría cometiendo un delito.

“En 30 años de democracia no recuerdo una denuncia contra un municipio por mal uso de datos privados. Cuando se escuda en este delito posible, le está mintiendo al país porque el sistema de salud está integrado. Varios de los casos de covid-19 que el ministro maneja se los hemos derivado del sistema primario de salud, por lo tanto, nosotros ya tenemos datos de muchos infectados de nuestra comuna y de todas las comunas de Chile. Nadie está diciendo que los datos se hagan públicos, sino que la salud primaria, que depende de las alcaldías, debiera manejar información para poder colaborar. Y con la misma reserva que como puerta de entrada al sistema de salud manejamos todos los datos de nuestros pacientes. Tener información nos permitiría atender a la familia, ayudar con la fiscalización de las cuarentenas, hacer sanitizaciones, pero para eso el Gobierno debería entender que somos socios estratégicos en esto y no nos siguieran tratando como adversarios”, plantea Jadue.

Los alcaldes también han estado en desacuerdo con las cuarentenas parciales, lo que argumenta Jadue reconociendo que “nos molesta la forma en que se han tomando las decisiones respecto de las cuarentenas comunales, evitando una cuarentena general. En comunas donde se aplicó cuarentena, los casos bajaron significativamente, y donde no se aplicó, llegaron a triplicarse, como en Puente Alto. Entonces, esta táctica de ir detrás de la enfermedad, donde se está esperando poner cuarentena solo cuando suben los casos en tal o cual comuna, no se entiende muy bien. ¿Por qué esperar a que se multipliquen los casos? Da la impresión de que el gobierno está más preocupado de la economía que de la salud de las personas. Al menos (preferiríamos) una regional… Otra cosa que nos preocupa es que el ministro cada vez que informa sobre los contagiados, deje fuera a los asintomáticos, que son la principal fuente de contagio”, aseveró el alcalde de Recoleta.