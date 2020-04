Diez últimas muertes elevan a 126 los fallecidos por covid-19 en el país

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó durante la mañana de este sábado 18 de abril que hasta las 21 horas de ayer se produjeron diez nuevas muertes por coronavirus, con lo cual el número oficial de fallecidos subió a 126 a nivel nacional.

De los diez fallecidos, en ocho casos solo hubo tratamiento proporcional, sin hospitalización en unidades de tratamiento intensivo ni uso de ventiladores.

El secretario de Estado agregó que se registraron 478 nuevos contagios, por lo que la cifra alcanzó los 9.730 casos positivos.

De ellos, 4.035 personas se encuentran recuperadas, lo que representa un 41% de todos los que han cursado la infección por coronavirus.

Además, Jaime Mañalich aseguró que la tasa de letelidad del covid-19 en Chile alcanza el 1,2%.

Por otra parte, el titular del Minsal señaló que "360 personas se encuentran en unidades de tratamiento intensivo, con una disminución con respecto al día más alto, que fue hace cuatro con 389 pacientes". De esos hospitalizados, 91 se encuentran en estado crítico.

En la red de salud se encuentran 588 ventiladores disponibles. Además, ayer se realizaron 5.018 exámenes PCR, con una tasa de positividad acumulada de 9,5%.

Jaime Mañalich añadió que desde el Minsal están preocupados por lo que sucede en varias ciudades del país, donde pese a las medidas restrictivas no baja la tasa de contagio.

"La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas Arenas, por eso pacientes de allá han sido trasladados, aunque hay respiradores. Concepción también nos preocupa, porque ha habido un brote entre funcionarios en el Sanatorio Alemán, por lo que el subsecretario de Redes Asistenciales (Arturo Zúñiga) ha ordenado una intervención del Estado en ese recinto para que todo funcione correctamente".

El Ministro de Salud precisó que "otro lugar de preocupación es Chillán, donde los casos nuevos no tienden a controlarse pese a las restricciones. Allá siguen en cuarentena, pero tenemos la idea de que no hay respeto por las normas, por lo que la cuarentena se puede seguir prolongando… En Talca, donde tuvimos los primeros casos del país, ocurre lo mismo. La tendencia a la mejoría se ha revertido y no sería raro dictar nuevas medidas de excepción. Por eso hacemos un nuevo llamado a la gente para que respete la que se dicta y no tenga una falsa sensación de que allá la situación esta controlada".