Nicolás Maduro recomienda “La Casa de Papel", canta “Bella Ciao” y las redes sociales explotan

Una más del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Durante una de sus habituales apariciones en la televisión de su país, volvió a sorprender al recomendarles a sus compatriotas pasar la cuarentena por el coronavirus viendo la cuarta temporada de la serie española "La casa de papel", de Netflix.

"Recomiendo muy especialmente la cuarta temporada de "La Casa de Papel". Muy buena. La vimos este fin de semana con Cilia (su esposa)… Me gustaría conocer a los actores y a las actrices, son como familia de uno", dijo el máximo personero político venezolano.

Y no se quedó ahí Nicolás Maduro, pues también se puso a cantar la famosa canción "Bella Ciao", reflotada por la serie y que es un himno de la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial

“Esos son estragos de la cuarentena. Daños colaterales de la cuarentena”, agregó el presidente.

Obviamente, las redes sociales explotaron contra Nicolás Maduro luego de esta aparición.

Sinceramente el video de ayer de Maduro cantando Bella Ciao.. me dejó deprimida y amargada .. ese troglodita pasa el fin de semana viendo casa de papel y cantando mientras el país se incendia sin gasolina sin agua sin nada … de verdad que no se puede más

– Ah es que no lo escuché porque tenemos cuatro horas sin electricidad y no tenemos gasolina para prender la planta.

Me encanta w ud de pueda ver la casa de papel y yo no puedo ver nada ya que desde el apagón se quemo el televisor y hace tres meses se quemo el motor de la nevera y c l pensión no puedo comprar ni mandar a reparar nada saldré a l calle entrtnrme @nicolasmaduro

— Isa (@otisel_13) April 18, 2020