En tí creemos, Remdesivir: científicos avanzan en adaptación de medicamento para el ébola en tratamiento del coronavirus

Un 68% de los pacientes infectados de covid-19 que han recibido el medicamente Remdesivir han mostrado signos de recuperación, según el estudio realizado en hospitales de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón y recientemente publicado en la revista The New England Journal of Medicine .

Asimismo, los primeros resultados de otro estudio sobre el remdesivir, correspondientes a 125 pacientes tratados en el hospital de la Universidad de Chicago (EE.UU.), también indican que el fármaco es eficaz para tratar formas graves de la Covid-19.

Estos datos, según La Vanguardia de España, confirman al Remdesivir como el remedio más prometedor por ahora contra el coronavirus, aunque habrá que esperar a tener resultados de estudios más concluyentes para comprobar la eficacia del tratamiento.

El compuesto químico se desarrolló para tratar los efectos del ébola, pero puede ser útil contra el coronavirus. Un beneficio en el 68% de "pacientes relativamente avanzados es un dato alentador”, según destaca Javier Martínez-Picado, investigador español en el instituto IrsiCaixa. Pero advierte que “debe interpretarse con cautela porque aún no hay resultados de ensayos clínicos aleatorizados con grupos de control”.

Desarrollado inicialmente como tratamiento contra el ébola, el remdesivir inactiva una enzima que algunos virus necesitan para multiplicarse. Concretamente, inactiva una polimerasa de ARN que los virus necesitan para hacer copias de su genoma. El estudio del fármaco se aceleró a raíz de la epidemia de ébola que afectó a África occidental a partir del 2013.

Al fin, una investigación que podría contribuir a la dura batalla mundial que las autoridades santarias libran contra el Covid 19, y que ya registra miles de muertos a causa de la pandemia en todo el planeta.