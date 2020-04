El ministro de Salud adelanta que “nueva normalidad” originada por el coronavirus será en primavera

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue entrevistado durante este domingo 19 de abril por el periodista Iván Valenzuela en el programa “Mesa Central” de Canal 13.

Y en la conversación el secretario de Estado señaló que “creo que la nueva normalidad, en el sentido más amplio en todo el país, va a llegar con la primavera… Pienso que paulatinamente, con diferencias en regiones y en ciudades, algunas van a entrar en cuarentena y otras van a salir. Nosotros deberíamos pensar en un país sin cuarentena no antes de agosto de o de septiembre”.

Y añadió al respecto que “la idea que tenemos de la pandemia ya es bastante clara. Estamos comenzando una quinta fase, esta nueva normalidad, hasta que tengamos una vacuna para el covid-19. Estamos preparados para un brote epidémico mucho más grande que el que estamos viviendo… De qué forma termina esto: uno, que un número relevante de la población, un 80%, se infectó de coronavirus y generó defensas. Y la segunda es a través de una vacuna”.

Sobre la pólémica por el instructivo gubernamental para que los funcionarios del aparato estatal en cuarentena regresen de manera paulatina a contar de mañana a sus puestos de trabajo físicos, el ministro da Salud puntualizó que “lo que se propone una vuelta gradual que tiene que ver con los trabajadores del sector público, pero es una señal para todo el mundo laboral… Lo mínimo que uno les puede pedir a los trabajadores del Estado es que hagan un esfuerzo muy grande, pues los funcionarios públicos estamos obligados a servir a las personas y, para ser sinceros, la mayoría del teletrabajo es muy ineficiente”.

Por otra parte, también abordó las críticas de algunos alcaldes por no decretar cuarentena total en algunas comunas, sosteniendo que “lo que queremos es balancear el remedio con la enfermedad, y no amputarle una extremidad a alguien cuando no es necesario. Hay alcaldes que piden cuarentena total en comunas donde no hay ningún contagio”.

También defendió la entrega del denominado carnet covid-19 de inmunidad, asegurando que “no es idea nuestra, viene de países como España, Italia, Francia y Alemania. La posibilidad de que los recuperados sigan contagiando es prácticamente cero”.

Jaime Mañalich también fue consultado sobre el regreso a clases de los estudiantes, expresando que “yo soy partidario de que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia deberían volver el lunes 27 de abril”.

Y respecto de la declaración del embajador chino Xu Bu, quien desmintió en La Tercera al ministro de Salud sobre una supuesta donación a Chile de 500 ventiladores mecánicos desde el país asiático, Jaime Mañalich indicó que “esta revista inventa una respuesta que el embajador Xu Bu no dio. Lo que él dice, textualmente, es yo como embajador de China no estoy informado… El embajador no mintió, pero no dijo lo de la donación porque hay que mantener el secreto”.

El secretario de Estado reconoció que se comunicó el miércoles con el diplomático a raíz de la entrevista.

“Me parece que es probable que en realidad lo que quiera el medio, le contesto yo a él, en definitiva, es saber si van a llegar ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esta pregunta y él me dice: Estimado don Jaime, después de recibir tu contestación, estoy de acuerdo”, comentó Mañalich.

“En la guerra de los ventiladores, secreto absoluto (…) Lo que él dice textualmente es yo, como embajador de China, no estoy informado. Eso es lo que dice. Y no está informado. Es la verdad, no está informado… Yo no voy a decir una palabra de respiradores. Los respiradores están llegando, tenemos 590 respiradores disponibles para quien lo necesite en Chile. Todos los días son más, están llegando. Y en la guerra de los respiradores, que son guerras de grandes potencias, nosotros, un país pequeño y humilde, no nos vamos a meter”.