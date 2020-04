Paula Daza y decisión gubernamental de regreso al trabajo de funcionarios públicos: “No todas las medidas del Ejecutivo son consultadas a los consejos”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió este domingo 19 de abril al instructivo del Gobierno que se dispuso que los funcionarios públicos deben volver de manera progresiva a sus lugares presenciales de trabajo a contar de mañana, lo que es rechazado por la ANEF, la CUT, el Colegio Médico, la oposición e incluso parlamentarios del oficialismo.

Paula Daza partió asegurando que “hay muchos (trabajadores) que sí están trabajando”, como transportistas, el sector de la salud y de otros servicios públicos.

Además, explicó que el oficio instruye que los funcionarios “deben volver de forma paulatina y progresiva en forma presencial en servicios esenciales y siempre resguardando la salud de dichos trabajadores”.

Junto con sostener que esta decisión va en la línea de lo recomendado por expertos, indicó que “cada director de unidad determinará los regresos”.

El Colmed argumentó que la medida que pretende llevar a cabo el Gobierno no va en línea con recomendaciones internacionales.

“Todas las decisiones que toma el Ejecutivo están basadas en la evidencia internacional y nacional y en las propuestas recibidas”, añadió la autoridad sanitaria.

Pero reconoció asimismo que “no todas las medidas del Ejecutivo son consultadas a los consejos que asesoran al Gobierno”.

Esto último debido a que el Consejo Asesor del Minsal por el covid-19 afirmó por medio de un comunicado público que no fueron consultados sobre el regreso de los funcionarios públicos a sus puestos presenciales de trabajo.

