Así está afectando la cuarentena por coronavirus a la vida sexual de los chilenos

Todo ha cambiado con inusitada rapidez debido al covid-19. Lo que hasta hace poco era normal y se daba por sentado, hoy ya no está o mutó completamente. El temor, la incertidumbre, los problemas y el encierro a todos nos tienen en un estado inimaginable apenas hace dos meses. Y la vida sexual no puede escapar a este escenario, con matices de acuerdo a las circunstancias y características personales.

“Así como cada uno es único, nuestras maneras de responder frente a situaciones estresantes pueden variar. Y más en una situación como esta, con el estrés manteniéndose por un periodo indefinido y consecuencias en evolución… Algunas personas ven aumentado su deseo, manifestando mayor intención de participar de conductas sexuales con otro, de forma presencial o a distancia, o bien consigo mismo, alterando su relación habitual para masturbarse o consumir contenido erótico y/o pornográfico. Y otros reducen de manera considerable su líbido, lo que les hace extrañarse de su poco interés. Ambas situaciones son normales y en una pareja podría darse una reacción opuesta en cada uno de sus miembros, lo que es una potencial fuente de conflictos. Por eso hay que ser empáticos y entender a quienes responden al estrés de maneras distintas a las nuestras, evitando el juicio sobre la respuesta del otro”, señala el sicólogo y sexólogo Jaime Sánchez Barceló, quien se manifiesta en el cibermundo en su Instagram (felisex.cl), su web (www.jaimesanchez.cl) y su canal de Youtube (Jaime Sanchez Barcelo).

La kinesióloga especialista en sexualidad y directora del Centro Miintimidad (www.miintimidad.cl), Odette Freundlich Klein, añade que “hicimos un estudio que mostraba que el 52% de los chilenos ha visto perjudicada su sexualidad en este tiempo. Parejas que a lo mejor no tenían un buen vínculo ven crecer los problemas en esta área al estar encerrados y con muchas preocupaciones. Y ello se ve acrecentado por la exigencia de tener mayor frecuencia sexual, independiente del deseo y que surge al estar juntos tanto tiempo. Mantener relaciones aparece como una tarea y eso es lo que no debe suceder, pues lo recomendable es relajarse y no sentirse obligado. La frecuencia adecuada depende de cada pareja: algunos a lo mejor están bien con una vez al mes y otros con tres ocasiones a la semana. Ahora es vital la comunicación, el respeto, el consentimiento mutuo y estar en sintonía para que existan estos encuentros”.

Realidades y recomendaciones

Jaime Sánchez Barceló ha constado por medio de sus pacientes que “han aumenten los cuadros ansiosos y depresivos, y en el caso de las parejas hay ciertos desajustes en sus hábitos diarios, forzosamente modificados. Muchos además han perdido sus trabajos o han visto reducirse sus ingresos, y hay que agregar el aumento de responsabilidades en otros ámbitos, como la educación de los hijos y las funciones en la casa. Si la pareja estaba en un mal pie antes de empezar la cuarentena, posiblemente la situación se les torne cuesta arriba en todos los campos, incluyendo el sexual. Otra cosa que hay que considerar es que no sería raro que ocurriera un aumento de la natalidad, así como un mayor número de divorcios. Yo recomiendo que asumamos que estamos frente a una situación compleja, pero que seguirá siendo transitoria. Hay que tratar de funcionar suficientemente bien, según nuestras posibilidades, y considerar que el rendimiento sexual a lo mejor no será el mejor, pues no podemos actuar como si nada pasara”.

Odette Freundlich Klein puntualiza que “el estrés es el peor enemigo de la sexualidad y por ello este periodo ha sido bastante difícil para todos. Se recurre a las redes sociales para mantener contacto y muchos tienen asumido que los encuentros físicos no podrán ocurrir en mucho tiempo. Hay que aprovechar este tiempo para estimular el imaginario erótico, ver qué cosa a uno le gusta y expresarlo a la pareja. Hay que reconectarse con uno mismo para salir después a la cancha con más conocimiento cuando esta emergencia sanitaria termine. Hay muchas preocupaciones en la gente como para estresarse más. Lo importante es buscar espacios para que los encuentros sean de calidad, y no centrarse en la cantidad”.