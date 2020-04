Situación es complicada y aumentan despidos: crisis del coronavirus tiene al sector hotelero en la UTI

Fronteras cerradas, aerolíneas en tierra y personas encerradas en sus casas. Factores que tienen en críticas condiciones a la industria turística, sector hotelero incluido.

Al respecto, la Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Cadem elaboraron una encuesta para conocer el impacto del covid-19 en las empresas del área y, precisamente, los principales perjudicados de esta crisis son las empresas de alojamiento turístico.

“El verano no fueron buenos meses y ya a finales de febrero notábamos que clientes hacían preguntas sobre anulaciones si llegaba el coronavirus” expresa Mauro Magnani, vicepresidente de Fedetur y representante de hotel Torre Mayor. Sin embargo, añade que la crisis generada por la pandemia “fue mucho más grande de lo que pensábamos”.

98% Cerrado. Casi la totalidad de los hoteles y otros alojamientos están cerrados, según el gremio.

Y es que según Hoteleros de Chile, el gremio que los agrupa, casi la totalidad de los alojamientos del país están cerrados y de apenas el 2% que permanece abierto, tienen una ocupación que solo llega al 10% de su capacidad.

“La pandemia para nuestro negocio ha sido catastrófica en términos económicos y nos encontró mal parado por el estallido del 18 de octubre”, cuenta Felipe Araya, dueño de Casa Vander, hostal ubicado en pleno Cerro Concepción de Valparaíso.

Esta pésima situación redundó inevitablemente en que los trabajadores que laboran en el sector. En la encuesta antes mencionada, cuatro de cada diez empresas turísticas señaló que ya ha despedido trabajadores a causa de la crisis sanitaria. Y el viernes el Ministerio del Trabajo informaba que, de las casi 300 mil cartas de despido de marzo, el sector que anotó la mayor alza (93) fue el de alojamiento y servicio de comida.

Araya confirma aquello e indica que junto con despedir, también se acogieron a la nueva ley de protección al empleo, ya que contábamos con un número elevado de trabajadores, tanto en el hotel y restaurante y tratamos de proteger algunos”.

66% Más perjudicados. Encuesta da cuenta que alojamientos son los más dañados en el turismo por covid-19.

“Estamos todos angustiados, la mayoría ha cerrado sus puertas, despedido o suspendido la mayoría de los empleados, y no sabemos cómo seguiremos. Simplemente no hay ingresos y sin ingresos no hay empresa que sobreviva”, afirma Sergio Pino, ex presidente de Chilesertur, gremio de pymes turísticas y dueño del Ají Hostel de Providencia.

¿Y cómo ven el futuro? El sondeo de Cadem revela que 60% de empresas turísticas solo tiene fondos para los próximos tres meses y 55% afirma que es muy probable que quiebre.

“Las empresas pequeñas como la nuestra viven al día (…) No podremos aguantar esta situación por mucho más tiempo”, alerta Pino. En tanto Araya señala que han tomado las ayudas del Estado “y organizándonos bien para poder salir de esto y reabrir próximamente con ideas frescas”.

“Nadie estaba preparado para algo así”

Desde Hoteleros de Chile, gremio que agrupa al diferentes alojamientos a lo largo del país, ven con alta preocupación lo que está sucediendo y lo que prima para el corto y mediano plazo es más bien el pesimismo. “Nadie estaba preparado para algo así”, sostiene Andrés Fuenzalida, presidente del directorio de la entidad.

¿Cómo es la realidad actual del sector?

Mientras las fronteras estén cerradas, el turismo va a permanecer en estado vegetal y si permanecen mucho tiempo, el turismo va a empezar a morir y te digo en 3 a 4 meses más.

¿Cuál es la expectativa de que se recupere la industria?

Las personas van a evitar viajes de larga distancia y ahí el turismo nacional va salvar al sector, pero en Chile el turismo representa menos del 50%.

¿Ayudan las medidas del Gobierno?

Le diría a la autoridad que muchas gracias por los paquetes 1 y 2, pero para la industria del turismo necesitamos lo mismo, pero que sea multiplicado por dos.