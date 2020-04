Mientras los humanos seguimos encerrados en nuestras casas para controlar el avance de la pandemia por el coronavirus, los animales siguen recuperando sus espacios

Si la semana pasada llamó la atención como los leones en Sudáfrica estaban usando las carreteras para descansar, ahora lo que sorprende es un "fugitivo" canguro saltando libremente por la ciudad australiana de Adelaida.

Las imágenes fueron compartidas por la policía del Sur de Australia a través de su cuenta de Twitter, donde se ve al animal disfrutando de las calles vacías, sin ninguna preocupación.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020